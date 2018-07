Die zahlreichen Zuschriften, die sich mit dem Thema „Ostaktien“ befassen, ermutigen mich, Sie in dieser Ausgabe mit zwei weiteren Gesellschaften bekannt zu machen, die in der sowjetischen Besatzungzone erhebliche Vermögenswerte eingebüßt haben und sich jetzt bemühen, mit den ihnen in der Bundesrepublik verbliebenen Mitteln zum Nutzen ihrer Aktionäre weiterzumachen. Sicherlich haben die Aktien dieser Unternehmen für den deutschen Kapitalmarkt keine überragende Bedeutung, aber die Verhältnisse sind bei beiden Firmen auch für den weniger bilanzkundigen Sparer noch relativ einfach überschaubar, so daß derjenige, der die Absicht hat, sich etwas „in Bilanzen hineinzulesen“, hier einige interessante Gesichtspunkte findet. Bilanzen sind leider eine Art Geheimwissenschaft geworden, nicht zuletzt durch unsere Steuergesetze. Aber in der Mehrzahl haben sie ihre Aussagekraft auch für den Laien keineswegs eingebüßt. Lassen Sie sich vor der Hauptversammlung den Geschäftsbericht „Ihrer“ Gesellschaft kommen und machen Sie auf der HV von Ihrem Fragerecht Gebrauch, wenn Ihnen in der Bilanz und im Vorstandsbericht irgend etwas unklar geblieben ist.

Zunächst wollen wir uns die Bilanz der Geraer Strickgarnfabrik Gebr. Feistkorn AG für 1956 ansehen. Die Aktien des Unternehmens – früher Werte der Berliner Börse – werden heute nicht mehr amtlich gehandelt. Im „Telephonverkehr“ sind jetzt Kurse zu hören, die um 290 v. H. herumschwanken. Für 1956 hat die Gesellschaft, die ihr Aktienkapital 1951 im Verhältnis 100 : 5 zusammenlegte, eine auf 10 (8) v. H. erhöhte Dividende gezahlt. Nach dem harten Kapitalschnitt ist das zwar für die Aktionäre ein guter Trost, aber viel interessanter ist, wie diese Dividende zustande kam. Sie basiert nämlich auf dem Gewinn eines Beteiligungsunternehmens, das – mit 50 000 DM in der Bilanz zu Buche stehend – einen Gewinn von 0,167 Mill. DM abwarf, also die dreifache Höhe des Buchwertes. Daraus ist doch wohl erkennbar, daß die Beteiligung wirklich sehr niedrig bewertet wird, in ihr infolgedessen eine erhebliche „stille“ Reserve stecken muß.

Doch zu den Reserven ist noch mehr zu sagen. Die gesamten ausgewiesenen Rücklagen erreichen mit 0,167 Mill. DM über 50 v.H. des Grundkapitals, das 0,302 Mill. DM beträgt. Die Gesellschaft ist – wie man sieht – gut gepolstert, was letzten Endes auch in den Kursen zum Ausdruck kommen muß. Aber es wäre übertrieben, schon allein damit den Kurs von 290 v. H. rechtfertigenzu wollen. Die Börsenphantasie hat sich hauptsächlich an dem Posten „Vorläufig bewertete Vermögensteile“ (neun DM) entzündet. Hierunter befinden sich nämlich verbriefte Reichsschulden, für die das Allgemeine Kriegsfolgengesetz eine Aufwertung gebracht hat. Diese neuen Mittel werden die Dispositionsfähigkeit des Unternehmens stärken, das sich wieder um die Schaffung einer eigenen Produktionsbasis bemüht. Das ändert jedoch nichts an der berechtigten Frage der Aktionäre, auf welche Weise sie an der glücklichen Entwicklung des Unternehmens teilhaben können Mir scheint, daß hier der klassische Fall für die Ausschüttung von „Wertberichtigungsaktien“ gegeben ist. Ich habe an dieser Stelle schon einmal gesagt, daß es unmöglich wäre, wenn in diesem Fall die Ausschüttung von Freiaktien an die Aktionäre steuerpflichtig sein würde, denn hier wird praktisch nur eine nachträgliche Korrektur des scharfen Umstellungsverhältnisses vorgenommen. Dafür, daß auch auf das erhöhte Kapital eine gute Dividende gezählt werden kann, wird vermutlich die wertvolle Beteiligung sorgen.

Weniger in Richtung auf Gratisaktien als auf Dividenden richten sich die Hoffnungen bei einem anderen, früher im Gebiet der heutigen Sowjetzone beheimateten Übernehmen, nämlich der Dessauer Werke für Zucker- und Chemische Industrie AG, Hannover. Die Gesellschaft hat nur ein relativ geringes Vermögen retten können und arbeitet heute mit einem Aktienkapital (AK) von 1,162 Mill. DM. Auch hier machen die Rücklagen mit 0,43 Mill. einen ansehnlichen Anteil am Kapital aus. Bei der Gesellschaft haben die Bemühungen, im Bundesgebiet wieder aktiv tätig zu werden, bislang noch zu keinem rechten Erfolg geführt. Immerhin hat sich das Unternehmen mit 0,75 Mill. DM an dem Bankhaus Nicolai & Co. Hannover, beteiligt; außerdem werden Erträge auf den mit 0,46 Mill. ausgewiesenen Wertpapieren anfallen.

Wenn Sie, meine verehrten Leser, nun den Bleistift zur Hand nehmen, dann können Sie sich die Einnahmen des Unternehmens’ wenigstens in groben Umrissen ausrechnen. Zunächst die Wertpapiere: Ohne besondere Schwierigkeiten kann sich heute eine Gesellschaft über den Erwerb von fünfprozentigen steuerfreien Pfandbriefen einen Ertrag von fünf v. H. sichern. Diesen Satz kann man also als untere Einnahmegrenze bei Wertpapieren annehmen. In diesem Fall würde folglich der Mindesterlös bei 0,023 Mill. DM liegen. Nun zu der Bankbeteiligung: Vorweg muß man wissen, daß im Jahre 1956 die Beteiligung nur 0,25 Mill. betrug. Der Ertrag hieraus wird in der Bilanz per 31. 12. 57 erscheinen. Setzen wir bei dem betreffenden Bankhaus für 1956 einen Gewinn von 12 v. H. voraus (die Großbanken verteilten im gleichen Jahr ebenfalls 12 v.H.), dann kommen wir auf einen Ertrag von 0,03, der sich durch den der Wertpapiere auf 0,053 Mill. DM erhöht. Dabei lassen wir bewußt die Mittel außer Betracht, die aus dem bereits erfolgten Verkauf von Kesselwagen und anderen Vermögensbestandteilen anfallen werden, weil diese Transaktion mit dem eigentlichen Ertrag nichts zu tun hat. Es bleibt, aber die Tatsache bestehen, daß rein rechnerisch für 1957 die Ausschüttung einer Dividende von vier v. H. möglich sein müßte. Da man jedoch Unkosten sowie Steuern zu berücksichtigen hat, wird dieser Satz wohl zu halbieren sein.

Bei der vielleicht zu erwartenden Dividende ist der heute zu hörende Kurs von etwa 115 v.H. sehr hoch. Die Börse hat aber zweierlei Dinge in die Bewertung miteinbezogen: Einmal die etwa 40 v. H. des AK ausmachenden Reserven und zweitens die Erwartung einer steigenden Dividende. Banken haben auch im vergangenen Jahre wieder gut verdient – und wir haben keinen Anlaß anzunehmen, daß es beim Bankhaus Nicolai & Co anders war –, so daß im Geschäftsjahr 1958 nahezu 0,1 Mill. Ertrag zu erwarten sind, aus dem sicherlich eine höhere Dividende ausgeschüttet werden könnte. – Natürlich ist das Zukunftsmusik, aber die Börse nimmt nun einmal kommende Ereignisse vorweg. Das ist der Mut der Spekulation ...

Ich habe – zugegeben recht laienhaft – versucht, einige Bilanzzahlen mit Leben auszufüllen und Ihnen ihre Auswirkung auf die Börsenkurse zu demonstrieren. Vielleicht regt diese Darstellung Sie an, einmal bei der Gesellschaft, bei der Sie Aktionär sind, ähnliche Betrachtungen anzustellen.

Bis zum nächsten Mal! Securius