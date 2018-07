Als erster der großen deutschen Stahlkonzerne legt die Phoenix-Rheinrohr AG Vereinigte Hütten- und Röhrenwerke, Düsseldorf, ihrer oHV am 30. Januar eine Bruttorechnung für das am 30. Sept. 1957 beendete Geschäftsjahr vor. Damit ist ein beachtlicher Schritt zu einer erweiterten Publizität getan worden, die, so hoffen wir, Nachahmung auch bei den anderen Konzernen finden möge. Die Bruttorechnung erstreckt sich in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung auch auf die 100 v. H.-Beteiligungen der Gruppe.

Daraus geht hervor, daß von dem um 16 v. H. von 1,4 auf 1,63 Mrd. DM erhöhten Umsatz 652 Mill. DM für den sogenannten Stoffeinsatz, 258 Mill. DM für den Ankauf von Koks und Brennstoffen und weitere 238 Mill. DM für Energie, Betriebsstoffe, Werkzeuge, Geräte usw. gebraucht wurden, so daß die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Rohüberschuß von 481 Mill. DM beginnt. Dieser zeigt gegenüber dem Vorjahr (455) eine leichte Erhöhung, wobei andererseits auch Löhne und Gehälter auf 212 (181), Abschreibungen auf 75 (73), Steuern auf 96 (85) Mill. DM erhöht und neu ein Sonderabschlag für Importwaren von 26,7 Mill. DM gegenüberstehen. Aus dem unveränderten Jahresgewinn von 18,63 Mill. DM gelangt eine Dividende von wieder 9 v. H. auf 207 Mill. DM AK zum Vorschlag.

Doch diese Zahlen genügen nicht, um die tatsächliche Ertragslage darzustellen. Auf der Pressekonferenz, die der Aufsichtsratsvorsitzer, Prof. Dr. Robert Ellscheid, Köln, als Vertreter der Großaktionärin, Frau Amelie Thyssen, leitete, wurde ergänzend mitgeteilt, daß der Jahresertrag vor Abzug der Ertragssteuern etwa 34,5 Mill. DM ausgemacht habe – gegenüber knapp 50 Mill. DM im Vorjahr. Über die Entwicklung des Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr war zu hören, daß es weiterhin gut im Markt läge. Die Produktionszahlen seit Beginn des neuen Geschäftsjahres zeigen überwiegend steigende Tendenz, die Auftragseingänge seien unterschiedlich, aber im ganzen noch befriedigend. Auf alle Fälle Sei jedoch die Periode der sich überschlagenden Expansion abgeschlossen, ohne daß von einer Baisse gesprochen werden könne.

Es versteht sich, daß im Mittelpunkt des Interesses der Pressekonferenz die Gerüchte standen, die von einer neuen Verbindung des Unternehmens zur Kohle und zu einer engeren Verbindung mit der Gruppe August Thyssen-Hütte wissen wollten. In einer Schweizer Zeitung war bereits von einem Umtauschverhältnis zwischen Phoenix und ATH die Rede. Hierzu Professor Ellscheid: Irgendwelche konkreten Ansichten zu einer Zusammenfassung oder sogar zu einem Aktienumtausch bestehen nicht. Selbstverständlich fände innerhalb der Werke des Thyssen-Bereichs eine gewisse und durchaus freundschaftliche Abstimmung statt‚ allein schon aus dem Grunde, um die Investitionsprogramme sinnvoll zu gestalten. Bezüglich der Kohle müsse darauf verwiesen werden, daß Phoenix-Rheinrohr seinen jetzigen und künftigen Kohle-Koksbedarf nach wie vor nicht aus hütteneigenem Zechenbesitz decken könne. Die durch den Erwerb der Zeche Emscher-Lippe erhaltene Kohlenbasis der Gesellschaft reiche gegenwärtig für eine etwa 80prozentige Bedarfsdeckung aus. Da bisher gut funktionierende Lieferverträge mit der GBAG im September dieses Jahres auslaufen, sei das Unternehmen allen Überlegungen gegenüber aufgeschlossen, die eine volle Deckung des Koksbedarfs herbeiführen könnten. Allerdings sei ein endgültiger Plan noch nicht gefunden oder gar der Verwirklichung nahe. In diesem Zusammenhang wurde seitens der Verwaltung das Gerücht dementiert, demzufolge drei deutsche Hüttenwerke – die Phoenix-Rheinrohr AG, August Thyssen-Hütte AG und die im niederländischen Mehrheitsbesitz befindliche Dortmund-Hörder Hüttenunion AG – die Absicht haben sollen, sich die Majorität des 485 Mill. DM betragenden Aktienkapitals der GBAG zu verschaffen. Eine solche „Sidechar-Lösung“ an der Ruhr wurde als frei erfunden bezeichnet, wobei allerdings auch andererseits ein etwaiger Besitzwechsel bei der GBAG mit den bemerkenswerten Worten: „Einen zweiten Fall Harpen wird es nicht geben“ in einer bestimmten Richtung festgelegt wurde.

Zur Schiffahrtslage war zu hören, daß die Beteiligung an Blohm & Voß weiter ausgebaut werden könnte (jetziger Anteil 26,5 v. H.), daß aber der Familiencharakter der Werft unter allen Umständen erhalten bleiben würde. Mit dem Einsatz der eigenen Schiffe sei das Unternehmen zufrieden. Es handelt sich Inzwischen um vier Einheiten von 15 000 bis 25 000 t. Zwei weitere Einheiten zu je 25 000 t stehen dem Unternehmen nach Fertigstellung – damit wird noch im Laufe dieses Jahres gerechnet – ebenfalls zur Verfügung. Sie werden wie bisher von dem Hamburger Reeder Ahrenkiel bereedert.

Besondere Freude hat das Unternehmen an seinen kanadischen Tochtergesellschaften, Die Canadian Western Pipe Mills Ltd. könnte ihre Anlaufsverluste von 800 000 Kan. Doller auf 140 000 durch gute Ergebnisse des verflossenen Geschäftsjahres ermäßigen; die Alberta Phoenix, die im September 1956 ihre Produktion aufgenommen hatte, erzielte bereits im ersten Produktionsjahr einen Jahresgewinn von rund 520 000 Kan.-Dollar.

Die Gesamtproduktionszahlen von Phoenix-Rheinrohr haben sich im Berichtsjahr auf 2,14 (2,02) Mill. t Roheisen, 2,42 (2,41) Mill. t Rohstahl, 1,81 (1,77) Mill. t Walzstahl und 0,56 (0,49) Mill. t Röhren und Großrohre, die Belegschaftszahl auf 30 549 (27 384) erhöht. Das laufende Investitionsprogramm umfaßt 415 Mill. DM. Es kann im wesentlichen durch das jährliche Abschreibungsvolumen Von etwa 100 Mill. DM finanziert werden. An eine Kapitalerhöhung wird trotz der relativ hohen Verschuldung nicht gedacht. nmn.