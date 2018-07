Am Markt für festverzinsliche Wertpapiere hielt die rege Anlagetätigkeit auch in dieser Woche noch an. Nahezu alle Rentenwerte wiesen steigende Kurse auf. Die Nachfrage resultiert einmal aus dem flüssigen Geldmarkt, zum anderen aber auch aus der Erwartung auf einen niedrigeren Diskontsatz. Er würde allen Kräften, die auf eine weitere Zinssenkung hinarbeiten, neuen Auftrieb geben. So ist es zu erklären, daß siebeneinhalbprozentige Anleihen, die zu 97 und 97 1/2 v. H. ausgegeben wurden, jetzt an der Börse schon zu 98 v. H. gehandelt werden. Deshalb war es natürlich kein Problem, die siebeneinhalbprozentige Schleswig – Holstein – Anleihe schnell zu placieren. Die Bundespostanleihe, die zu den gleichen Bedingungen (Ausgabekurs 96 1/2 v. H.) herauskam, galt schon einige Tage vorher als „überzeichnet“. Wenn die Kapitalmarktkommission in dem gleichen Maße dosiert wie bisher, ist der Markt in nächster Zeit reif für siebeneinhalbprozentige Anleihen mit einem Ausgabekurs von 98 v. H.

Geradezu knapp sind die steuerfreien und steuerbegünstigten Papiere des Rentenmarktes geworden. Steuerfreie fünfprozentige Pfandbriefe, die etwa seit vier bis fünf Monaten zum Kurs von 93 v. H. gehandelt worden waren, stiegen teilweise bis 95 v. H., ohne daß die Nachfrage befriedigt werden konnte. Die Hypothekenbanken haben ihre zu diesen Kursen verfügbaren Interventionsbestände fast vollständig untergebracht. Erst bei 98 v. H. soll wieder Material zur Verfügung stehen. Fünfeinhalbprozentige Pfandbriefe sind nunmehr bei 99 v. H. angelangt. Beide Pfandbrieftypen haben die vierprozentigen Werte, deren Zinsen ebenfalls steuerfrei sind, nachgezogen. Bei einem Kurs von 84 1/2 v. H. errechnet sich für den Altsparerpfandbrief eine laufende Effektivverzinsung von 4,8 v. H. und bei Berücksichtigung einer mittleren Restlaufzeit von etwa zehn Jahren und einem Rückzahlungskurs von 100 v. H., ergibt sich eine steuerfreie Rendite von 6,2 v. H. Für die „großen“ Steuerzahler also noch immer eine reizvolle Anlage.

Die Ereignisse am Rentenmarkt überschatteten das Aktiengeschäft. Es kam zu Rückschlägen. Jede Bank bestätigt, daß der Sog des hochverzinslichen Rentenpapiers eher noch zunimmt; ein Zeichen dafür, wie unverändert stark das Vertrauen der Bevölkerung in die D-Mark ist und wie wenig man in Kreisen der Sparer geneigt ist, Preiserhöhungen zu dramatisieren. Von Substanzdenken kann gegenwärtig keine Rede sein. Deshalb konzentriert sich die Kauftätigkeit des Berufshandels vornehmlich auf solche Werte, bei denen „Phantasie“ in den Kursen sein kann. In solchen Fällen spielen Börsengerüchte, Versionen, Verwaltungserklärungen und Verwaltungsdementi bei den Notierungen eine bedeutsame Rolle. So fiel der Kurs der Aktien der Deutsche Erdöl AG um einige Punkte zurück, als bekannt wurde, daß mit einer Kapitalerhöhung vorläufig nicht gerechnet werden könne, aber dafür im Frühsommer eine 50-Mill.-DM-Anleihe zu erwarten sei. Ebenfalls einen Druck auf die Kurse übten Erklärungen der Verwaltung von Phoenix-Rheinrohr aus, in denen die Absicht bestritten wurde, in Zusammenarbeit mit zwei anderen Montanunternehmen, die Majorität von Gelsenkirchener Bergwerk zu erwerben. Gleichzeitig wurden Gerüchte dementiert, in denen von einem Zusammenschluß Phoenix-Rheinrohr--Thyssen-Hütte die Rede war. Man wird allerdings damit rechnen müssen, daß sich die Börsenspekulation diesen Dingen eines Tages von neuem zuwenden wird, denn leider ist es in den vergangenen Monaten mehr als einmal vorgekommen, daß Verwaltungserklärungen nicht immer „kristallhart“ waren.

Lieblinge der Spekulation waren immer noch die Bankaktien. Wie in den Börsensälen zu hören war, haben sich weder die Verwaltung der Deutschen noch der Dresdner Bank bislang errsthaft mit einer Kapitalerhöhung befaßt. Dennoch wird weiter gekauft. Zu recht scharfen Kurssteigerungen kam es übrigens auch bei einigen Hypothekenbanken, wo ebenfalls Bezugsrechterwartungen eine Rolle spielten. Hier scheint ebenfalls Vorsicht am Platze zu sein. -ndt