Von Ingrid Neumann

Die ersten Stahlunternehmen der Bundesrepublik haben über das Geschäftsjahr 1957 berichtet und auch Ausführungen über die Gegenwartslage gemacht. Eine vorsichtige Wertung dieser ersten Berichte und Äußerungen über das anlaufende Jahr dürfte bereits, zwei Aussagen rechtfertigen.

Einmal: Das Geschäft ist im großen und ganzen befriedigend, wenn auch die Gewinne zum Teil erheblich zurückgehen. Die Zeiten des Honigschleckens sind demnach zunächst vorüber. Und zum anderen: Die Konzentration in der westdeutschen Stahlindustrie ist noch nicht abgeschlossen; Im Jahre 1958 dürften sich noch einige beachtliche und nicht nur die deutsche, sondern auch die internationale Öffentlichkeit interessierende Entwicklungen ergeben.

Über das „Busineß 1957/58“ ist von Hüttendirektor Karl Barich (Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid) erklärt worden, daß sich ein zeitweiliger Auftragsrückgang, in erster Linie durch Lagerabbau bei der Kundschaft verursacht, inzwischen wieder normalisiert hätte. Der vorliegende Auftragsbestand lasse auch weiterhin die Vollbeschäftigung der Betriebe zu. Und Professor Dr. Robert Ellscheid, AR-Vorsitzer von Phoenix-Rheinrohr, meinte auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf: „Eine Baisse besonderer Art ist nicht zu sehen; die Konjunkturkurve ist lediglich etwas abgeflacht, aber auch nicht für alle Produkte. Wir sind in einer Phase der Konsolidierung.“ Das hieße also, daß ein Atemholen durch die Wirtschaft geht und damit zugleich eine Liquiditätsbildung, die als Vorbereitung für den nächsten Aufschwung angesehen werden kann. In der Phoenix-Verwaltung ist man darum auch der Auffassung, die Marktschwäche sei nicht von langer Dauer, es heiße lediglich, die Nerven zu behalten. Auf der Pressekonferenz der Hüttenwerk Oberhausen AG meinte dazu Vorstandsvorsitzer Otto-August Sierung, daß es trotz der im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht so günstigen Marktlage möglich sein werde, ein gutes Geschäftsjahr zu erzielen. Die Rückgänge im Exportgeschäft könnten voll auf dem Inlandmarkt aufgefangen werden, und die Auslastung der Kapazität der Betriebe sei in jedem Falle gewährleistet.

Außerhalb des Rhein-Ruhr-Gebietes ist vereinzelt zu hören, die deutsche Schwerindustrie mache in Zweckoptimismus. In Wirklichkeit würden die Auftragsbestände zurückgehen, teilweise sogar erheblich, und hier und da bekämen einige Verwaltungen schon kalte Füße, was bestimmt nicht nur eine normale Wintererscheinung sei. Sicherlich sind Absatzschwierigkeiten aufgetreten, wie sie noch vor wenigen Monaten nicht bekannt waren. Sicherlich ist hier und da ein Bremsen in der Entwicklung spürbar. So ist es nicht nur in Deutschland; fast überall in der Welt hat die Konjunktur einen Dampfer erfahren. Aber nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in den anderen Staaten hat man sich einen durchaus gesunden Konjunkturoptimismus bewahrt.

Die anläßlich des Jahreswechsels abgegebnen Erklärungen der führenden Stahlwirtschaftler Englands, Frankreichs, Belgiens und der USA sind jedenfalls nicht in Moll gestimmt. In den USA dürfte die Stahlproduktion in Kürze wieder eine aufsteigende Richtung nehmen. Mehrere in den vergangenen Wochen und Monaten stillgelegte Stahlöfen sind wieder unter Feuer. Die westdeutsche Eisen- und Stahlindustrie rechnet allgemein für 1958 mit einem Produktionszuwachs von etwa 4 bis 6 v. H. Daß die gegenwärtige Marktabschwächung zwischenzeitlich zu einer Überprüfung einiger großer Investitionsvorhaben geführt hat, ist nicht verwunderlich. Die Lust, neue Breitbandstraßen aufzustellen, ist zunächst etwas abgeklungen. Das ist ein kluges kaufmännisches Verhalten. Allerdings sollte man jederzeit zu schnellen Entschlüssen bereit sein. In diesem Zusammenhang sei an eine französische Äußerung erinnert. Der Präsident der Chambre Syndicale de la Siderurgie Française erklärte kürzlich auf einer Pressekonferenz, daß trotz der Konsolidierungsphase am Tempo des dritten französischen Modernisierungsplanes nichts geändert würde und daß der Ausbau der französischen Stahlkapazität von jetzt 14 auf 17,5 Mill. t bis 1960/61 zusammen mit dem Ausbau der Großblechproduktion als Grundlage der Schiffsblech- und Röhrenfertigung unverdrossen weitergehe.

Auch in der Bundesrepublik sind Anzeichen dafür vorhanden, daß die Lage richtig beurteilt wird. Hier ist nicht nur der reine Kapazitätsausbau für die nächsten Jahre eine Angelegenheit ersten Ranges, sondern ebenso auch der Wunsch, innerhalb der Stahlindustrie (und zwar sowohl gesellschaftsorganisatorisch als auch bezüglich Abstimmung und Konzentration der Pioduktionsprogramme) weiter zu rationalisieren. Es ist an dieser Stelle in den vergangenen Jahren auf diese notwendige Entwicklung wiederholt hingewiesen worden. Auch die deutsche öffentlichkeit muß sich darüber klarwerden, daß die Stahl- und Kohleunternehmen an der Ruhr noch nicht alle jene Form und Fundamentierung gefunden haben, die sie brauchen, um einen scharfen Preiswetttkampf und schlechte Zeiten zu überstehen.