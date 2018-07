D.L., London, Mitte Januar

Der britische Schatzkanzler Peter Thorneycroft ist zusammen mit seinen Staatssekretären für Finanzen und Wirtschaft, Enoch Powell und Nigel Birch, am 6. Januar zurückgetreten. Zum erstenmal in fast drei Jahren hatte Thorneycroft die inflationistischen Tendenzen einigermaßen unter Kontrolle gebracht und seine Finanzpolitik, die sich in erster Linie auf Investitions- und Konsumbeschränkungen stützte, versprach bei kontinuierlicher Weiterverfolgung zumindest die dringend notwendige innere Stabilisierung, die einer Neuorientierung der Sterlingwährung in der Welt vorausgehen muß. Premierminister Macmillan hat sich große Mühe gegeben, im Verein mit seiner Parteiorganisation die Bedeutung des Rücktritts abzuschwächen. Daß er sich dabei des äußeren Anlasses bediente – nämlich der 50 Mill. £, die das Kabinett über den letztjährigen Haushaltsbetrag hinaus für das April-Budget haben wollte und die zu bewilligen sich der Schatzkanzler weigerte – ist verständlich. Aber es geht um mehr. Mit sicherem Instinkt bemerkte man in London, daß man eine Bagatelle nicht zu bagatellisieren braucht und daß der Rücktritt des Schatzkanzlers nur dann eine Bagatelle sein kann, wenn der Premier das Schatzkanzleramt zu einem Bagatellposten entwertet hat...

Die Behauptung Macmillans, daß der Verzicht auf die 50 Mill. £ tatsächlich zu einer Kürzung der Sozialleistungen (und damit zu Lohnforderungen) hätte führen müssen, oder die Frage der Öffentlichkeit, ob nicht Einsparungen in anderen Ressorts gemacht werden könnten, ist ebenso spekulativ, wie die Ansicht des zurückgetretenen Schatzkanzlers, daß jede Haushaltserhöhung der Lohn- und Preisspirale neue Anreize geben müsse. Fest steht nur die Tatsache, daß Thorneycroft seit Amtsbeginn das Prinzip verteidigte, die Regierung müsse in der nationalen Ausgabenbeschränkung das erste und überzeugendste Beispiel geben. Die Unnachgiebigkeit des Schatzkanzlers, die jetzt von den Gegnern in seiner eigenen Partei gern als Sturheit ausgelegt wird, entsprang nur seiner Überzeugung, daß das Vertrauen in die Sterlingwährung nur dann wiederhergestellt werden kann, wenn das In- und Ausland Zeuge einer bis ins letzte konsequenten Finanzpolitik sein kann. Schließlich war Thorneycroft, als er noch Handelsminister war, ein sehr wachsamer Beobachter der ausländischen Reaktionen auf die Maßnahmen, die seine Vorgänger im Schatzkanzleramt ergriffen hatten. Dem früheren Schatzkanzler Butler, der heute im britischen Kabinett als Innenminister sitzt, kann eine gleiche Konsequenz nicht nachgesagt werden. Im Gegenteil: daß es nicht gelungen ist, die Inflation schon in ihrem Anfangsstadium abzustoppen, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß deflatorische Maßnahmen nicht bereits Ende 1952 getroffen wurden, sondern erst Mitte 1953, als die konservative Partei ihre Wiederwahl erreicht hatte. Das Voranstellen parteipolitischer Erwägungen hat sich, für Großbritannien sehr schädlich ausgewirkt. Auch Butlers Nachfolger, dem heutigen Premierminister, fehlte es an Konsequenz. Politische – wenn auch nicht parteipolitische – Erwägungen waren es, die sich gegen die wirtschaftliche Vernunft durchsetzten, als der damalige Schatzkanzler Macmillan in seiner Eigenschaft als hoher Kabinettsminister sein Einverständnis zu dem bewaffneten Konflikt mit Ägypten gab. Das Endergebnis war ein Fiasko, von dem sich Großbritannien erst in Jahren erholen wird. Damals trat vom Schatzkanzleramt nur der Staatssekretär Sir Eduard Boyle zurück.

Vielen Leuten, die die Rückzieher des Schatzkanzleramtes vor dem Außenministerium und sogar vor dem Parteibüro nicht vergessen haben, ist der Rücktritt des „eisernen Schatzkanzlers“ sehr unbehaglich. Mit Throneycroft verschwindet ein gutes Stück Vertrauen, und Zuversicht. Daran kann auch der Vorsitzende der konservativen Partei, Lord Hailsham, nichts ändern, wenn er ein wenig bombastisch-cholerisch die Trommel rührt und alle Getreuen auffordert, sich um den Premierminister zu scharen, „auch wenn der Schatzkanzler den Kampf aufgegeben hat, dem sich seine Kollegen stellen“.

Gewiß berührten die harten deflatorischen Maßnahmen jeden einzelnen: das Geld ist knapper, die Spartätigkeit ist zurückgegangen, die Nachfrage nach Arbeitskräften hat nachlassen und die industrielle Entwicklung ist langsamer geworden. Aber der Durchschnittsengländer hat sich auch damit abgefunden, daß er die Kur durchhalten muß. Er weiß, daß man eine Inflation nicht wie eine Treibjagd abblasen kann und daß eine Unterbrechung der Kur nur zu leicht bedeutet, daß hinterher wieder ganz von vorn begonnen werden muß. Auch dabei wird man an die Zeit erinnert, als Butler Schatzkanzler war. Als er – verspätet – seine Maßnahmen ergriff, schossen sie weit über das Ziel hinaus und führten, besonders 1954, zu ernstlichen Stagnationen in verschiedenen Industriezweigen. Diese Gefahr enthielt die Wirtschaftspolitik Thorneycrofts nicht; ihm hatte es immer daran gelegen, mittels ausgewogener Maßnahmen die industriellen Ausgangsbasen intakt zu halten.

Der Spekulationen über den neuen Kurs unter dem neuen Schatzkanzler Heathcoat Amor? gibt es viele. Bekannt ist, daß Macmillan mit den ersten Zeichen der Rückkehr von Sterling nach dem Londoner Geldmarkt die Wendung zu einer mehr expansionistischen Wirtschaft befürwortete, und bekannt ist auch, daß sich Thorneycroft immer gegen jegliche Experiment; aussprach, die das Vertrauen in die Sterlingwährung aufs neue erschüttern könnten. Wird Macmillan nun tatsächlich, da Thorneycroft abgetreten ist, eine expansionistische Politik einleiten? Das muß bezweifelt werden; denn man weiß, daß die Notierungen des Pfund Sterling nur künstlich durch den anormal hohen Diskontsatz von sieben v. H. gehalten werden, daß die Sterlingwährung nach wie vor gefährdet ist und daß die Dollarüberschüsse, selbst in den letzten Saisonmonaten, unter dem Erwarteten und weit unter dem dringend Notwendigen gelegen haben. Alle bisherigen Erfolge waren nur ein Anfang und bei weitem nicht ausreichend, allein die laufenden Dollarverpflichtungen in vollem Umfange aufzunehmen. Eine Änderung der wirtschaftspolitischen Linie auf derart schwachem Fundament muß von vornherein zum Scheitern verurteilt sein.

Hinzu kommt, daß eine Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern bevorsteht, die nicht nur Löhne, sondern auch Arbeitsbedingungen betrifft. Immerhin handelt es sich um die Forderungen von acht Millionen Arbeitern. Das britische Kabinett, das schon durch den Rücktritt von Thorneycroft geschwächt ist, wird sich zweifellos hüten, sich durch das Einschlagen einer expansionistischen Politik eine weitere Vorbelastung aufzubürden.

Der neue Schatzkanzler Heathcoat Amory steht vor keiner leichten Aufgabe, schon deswegen nicht, weil die Politik des Premierministers, wie die Ereignisse um den Rücktritt Thorneycrofts gezeigt und verdeutlicht haben, in sehr festen Bahnen liegt und ihm wenig Initiative erlaubt. Derick Heathcoat Amory hat nicht den Ruf, von kühnen Visionen besessen zu sein. Sein ruhiges – manche nennen es langweiliges – Temperament wird ihm daher auch im Schatzkanzleramt unter den herrschenden Umständen zustatten kommen. In allen ministeriellen Posten, als Pensionsminister, Handelsminister und zuletzt als Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, hat er sich durch peinlich sorgfältige Amtsführung ausgezeichnet und Anerkennung auf beiden Seiten des britischen Parlaments gefunden.