Die Mitglieder beider US-Kongreßparteien erhoben sich am letzten Donnerstag applaudierend von ihren Plätzen, als Präsident Eisenhower die Verlesung seiner Botschaft über den Zustand der Union beendet hatte. Es war seit geraumer Zeit das erstemal, daß dem Präsidenten auch aus den Reihen der demokratischen Opposition Beifall entgegenschlug. Er galt einem Mann, der offenbar die Zügel der Regierungsgewalt wieder in die Hand genommen hatte: einem wiedergesundeten, frischen, kraftvollen Eisenhower.

Der Applaus im Saal des Repräsentantenhauses wurde von demselben Gefühl der Erleichterung ausgelöst, das auch die Millionen von Fernsehern empfanden, die den Staatsakt am Bildschirm miterlebten – Erleichterung darüber, daß der Chef der Exekutive in dieser Stunde nicht als Invalide vor die Nation getreten ist, aber auch darüber, daß die Phase des kraftlosen Sich-Treibenlassens beendet zu sein scheint.

Auf zwei Pfeiler: militärische Anstrengungen und beweglichere Politik, stellte Eisenhower das Achtpunkteprogramm, das er vor dem Kongreß entwickelte. Auch der Budgetentwurf, den er der Legislative am Montag zuleitete, ist nach den Erfordernissen seiner neuen Politik der Entschlossenheit zurechtgeschneidert. Von den 74 Milliarden Dollars sollen nach dem Voranschlag fast zwei Drittel für die Landesverteidigung und solche internationalen Aufgaben ausgeworfen werden, die für die Aufrechterhaltung der Sicherheit wichtig sind.

Die beiden alarmierenden Untersuchungsberichte des Gaither-Ausschusses und des Rockefeller-Ausschusses haben offenbar ihren Eindruck auf den Präsidenten nicht verfehlt. In beiden Berichten – der des Gaither-Komitees wurde bisher noch nicht amtlich veröffentlicht – ist die Lage der Vereinigten Staaten als die gefährlichste ihrer ganzen Geschichte geschildert worden. Nur eine enorme Steigerung der Staatsausgaben während der nächsten Jahre, so folgerten die Berichterstatter, könne die „unvermeidliche Katastrophe“ abwenden.

Eisenhower ist diesen Anregungen wenigstens zum Teil gefolgt. Er mußte es schon deswegen, weil einige jener Männer, die ihn 1952 in den Sattel gehoben haben, entscheidend an der Abfassung der aufsehenerregenden Berichte beteiligt waren. Zu ihnen gehören der ehemalige Hochkommissar in Bonn, John J. McCloy (jetzt Präsident der Chase-Manhattan-Bank), und Lucius D. Clay, früher Militärgouverneur in Deutschland, aber auch einflußreiche Publizisten, darunter die Präsidenten der Rundfunkgesellschaften CBS und NBC, sowie Her.ry Luce, der Herausgeber von Time, Life und Fortune, und John Cowles, der Verleger von Look. Ihnen allen liegt daran, daß das Gesetz des Handelns nicht den Demokraten überlassen wird – zumal nicht in einem Jahr, in dem das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatoren zur Wahl stehen.

Die Demokraten, wiewohl voller Zweifel, ob Eisenhower seinen vielversprechendenWorten auch Taten folgen lassen werde, sind bereit, ihm eine Chance einzuräumen. Zwar sparten sie nicht an Kritik und bemerkten etwa, daß ein Angebot an die Russen zur gemeinsamen Malariabekämpfung keine ausreichende Antwort auf die jüngste Briefoffensive Bulganins sei. (So wird es an Auseinandersetzungen über die Einzelheiten des Eisenhower-Programms in der jetzigen Sitzungsperiode gewiß nicht fehlen.) Doch ist von der Psychose „Sparsamkeit um jeden Preis“, die sie letztes Jahr beherrschte, bei den Demokraten nicht mehr viel zu spüren. Auch wollen sie sich den Blick auf die höheren Ziele nicht durch den Blick auf die Wahlurne trüben lassen. Wie Lyndon Johnson, der Führer ihrer Senatsfraktion, es ausdrückte: „Dies ist einfach nicht die Zeit für Parteiengezänk.“

Sollte Eisenhower indessen wider Erwarten von neuem die Zügel schleifen lassen, so wird Johnson in den nächsten Monaten ohne Zweifel als „Gegenpräsident“ die dominierende Rolle in Washington spielen. Anders sind seine Worte nicht zu verstehen: „Wir Amerikaner können, wenn wir wollen. Und was mich angeht, so kann auch ich, wenn ich will. Dies soll eine konstruktive Sitzungsperiode werden.“ Th. S.