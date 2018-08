o. f., Hamburg

Ein Kompaß, ein Metermaß und ein dickes Straßeneckenverzeichnis werden künftig zur Ausrüstung eines jeden gehören müssen, der sonnabends spät oder Sonntag nachmittags in Hamburg noch etwas kaufen will und dabei nicht gegen die neue „Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Ladenschluß“ verstoßen möchte, die der Hamburger Senat erlassen hrt. Dieses verzwickte Gesetz, das den Ladenverkauf am Wochenende verbietet, sieht eine ganze Reihe von Ausnahmen vor, und diese hat der Hamburger Senat jetzt näher umrissen.

Kompaß und Metermaß sind wirklich notwendig – denn die Ausnahmegenehmigung erlaubt den Verkauf in der „Radiekestraße von Ecke Jägerstraße, 20 Meter in südwestlicher Richtung; Friedhofstraße von Ecke Große Straße, 20 Meter in südlicher Richtung; Stader Straße von der Bushaltestelle Bostelbek bis Kuhtrift, einschließlich 5 Meter Kuhtrift; Ehestorfer Weg von Ecke Heimholzweg, 5 Meter in nordöstlicher Richtung .. und seitenweise so weiter.

Verkauft werden dürfen Andenken, Tabakwaren, Zeitungen, Obst, Badeutensilien und Süßigkeiten, und daß von so vielen Straßenecken die Rede ist, soll der exakten Orientierung dienen. Exakt? Wo muß der Käufer eines Badeschwamms oder einer Zeitung sein Metermaß anlegen: an der Hausecke, am Rinnstein oder in der Mitte der Fahrbahn? Und was, wenn eines Tages die Bushaltestelle verlegt wird?

Es ist sogar sicher, daß sie schon bald verlegt wird. Denn all die vielen Kaufleute, die weiter als fünf Meter von dieser oder zwanzig Meter von jener Straßenecke entfernt wohnen, werden Bauchladen-Filialen in die Ausnahmezonen delegieren – so zahlreich, daß dort niemand mehr auf einen Bus warten und einsteigen kann.