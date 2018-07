Bei Wiederherstellungsarbeiten in der Münchner Universität wurde ein altes Eisengitter wieder einmontiert, das den berühmten antiken Spruch trägt: Dulce et decorum est pro patria mori. (Es ist süß und ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben.) Die Studenten deckten den Vers mit einem Transparent zu, auf dem zu lesen stand: Turpe et stupidum est pro amentia loqui. (Es ist schimpflich und blöd, für den Wahnsinn zu sprechen.) Jetzt wird darüber beraten, was mit der eisernen Sentenz geschehen soll.

Der Fall ist nicht einfach. In ihm konzentriert sich nicht nur die Problematik der Reeducation von 1945 und der Re-Reeducation etliche Jahre danach, sondern die grundsätzliche Wandlung der Sicht des Kriegsphänomens. Besonders die Frage der Entstehung von Kriegen, die Frage ihrer Vermeidbarkeit oder Unvermeidbarkeit wird heute wesentlich kritischer untersucht als je zuvor. Und man weiß auch, welche Rolle im zweiten Weltkrieg Strafversetzungen an die Front gespielt haben (es gab sie aber auch schon 1914–18) – wodurch also die Ehre des Soldatentodes vom Staate selbst geleugnet wurde.

Nach all dem kann man es den jungen Menschen nicht übelnehmen, daß sie die Katze im Sack nicht mehr abzunehmen gewillt sind, und spräche sie sogar lateinisch. Giftus