Bieder und brav, verniedlicht, verflacht: der deutsche Schlager

Im Schlagergeschäft geht es um Millionenobjekte. Gedeih und Verderb einer ganzen Industrie hängen weitgehend davon ab, ob Schlager wie Fahr mit mir in die Ferne oder Alles ist vergänglich einschlagen oder nicht. Es ist ein Risikogeschäft – denn vorausberechnen lassen sich Erfolg oder Mißerfolg nicht. Der Erfolg eines „Liedes“ ist um so wahrscheinlicher, je niedriger sein textliches und musikalisches Niveau liegt. Man kann diese Tatsache daran erkennen, daß Schlager, die dem Liedcharakter nahekommen, sogenannte Evergreens, wie sie in den dreißiger und vierziger-Jahren gespielt und gesungen wurden, also etwa Tea for two, The man I love, Star Dust, Bei ami oder Bei dir war es immer so schön, anspruchsvollere und durchaus nicht kitschige Schlager unter den Spitzenreitern der vergangenen Saison kaum zu finden waren. Die Schnulze dominiert.

Um nun das Risiko noch zu verringern, steigert man in immer stärkerem Maße den Import amerikanischer Erfolgsschlager, die im Handumdrehen übersetzt werden. Dabei läßt sich deutlich wahrnehmen, daß durch diese „Synchronisation“ der Originaltext – offenbar sehr bewußt – vergröbert und verniedlicht wird, daß man jeden noch so geringfügigen originellen Akzent ausmerzt, verflacht, sozialkritische Ansätze ausläßt und ausweglose Traurigkeit durch ein Happy-End ersetzt. An diesen Umformungen kann man fast immer erkennen, mit welcher Psyche ihres Publikums die deutschen Texter glauben rechnen zu müssen.

Die Schnulzen-Spezialisten

Deutlich wird das etwa an den beiden leicht gesellschaftskritischen Calypsoliedern Sixteen Tons und Banana Boat Song. Aus dem Kohlenarbeiterlied „Sixteen tons“, in dem vom Kohlen-Los dieses Berufs berichtet wird, machte man ein frisch-fröhliches Seemannslied. Aus dem Bananenboot-Song, der von der mühsamen Plackerei auf einem Bananenboot berichtet und der in dem Wunsch gipfelt, mit dem sauer verdienten Geld nach Hause fahren zu können, bei uns das Lied Theo, Theo (Text: Ralph Maria Siegel). Von einem störrischen Esel ist da die Rede, der einen Bananenwagen zieht und diesen Fahrer ärgert. In einem Lande, das sich mit Freizeitproblemen herumschlägt, kommen Texte, die schwere Arbeit zum Inhalt haben, anscheinend nicht mehr an; die Arbeit wird nicht mehr als Fluch empfunden.

Undenkbar ist hingegen ein deutscher Spitzenschlager, in dem nichts von Liebe vorkommt. Und wenn sie im Urtext fehlt, muß sie eben in die deutsche Fassung hineingeschmuggelt werden, So geschah es dem hübschen Lied Que sera, sera (aus dem Film „Der Mann, der zuviel wußte“). Im Original beantwortet da eine Mutter die Fragen ihres Kindes nach seiner Zukunft mit dem stets wiederkehrenden Hinweis: „Was sein wird, wird sein.“ Eine gewisse Innigkeit ist dem Liedchen nicht abzusprechen – sie geht aber in der Umtextung von Werner Cypris restlos verloren, denn bei ihm wird daraus eine Liebes-Schmonzette, die sich schon in dem deutschen Titel „Was kann schöner sein“ andeutet.

Ein Beispiel dafür, wie man melancholischtraurige Verse ins Optimistisch-Unverbindliche ummodelt, ist der Bestseller Singin’ the Blues. Im Original beklagt da ein Mann den Verlust seiner Liebsten. Auf deutsch (Text: Ralph Maria Siegel) heißt dieses Lied „Warum strahlen heut’ Nacht die Sterne so hell“, und die Antwort findet sich in der Zeile „nur weil du bei mir bist“. Wenn es im deutschen Schlagergeschäft so etwas wie Motiv-Forschung gibt – und es deutet einiges darauf hin –, so haben unsere Schlagerfabrikanten längst erkannt, daß bei uns das Biedere, Brave zieht, daß die Millionen von Liebhabern solcher Melodien und ihrer Texte nicht beunruhigt werden wollen. Am unbehaglichsten ist ihnen wohl die Vorstellung, sie könnten das verlieren, was sie mühsam errungen haben.