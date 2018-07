Ein Vierteljahr nach dem ominösen 13. Oktober, Man dem die Bevölkerung der Zone ihr Papiergeld umtauschen mußte, hat endlich eine verantwortliche Stelle Pankows das Schweigen über das Ergebnis dieser Aktion gebrochen. Ein Stellvertreter des Finanzministers hat vor der „Volkskammer“ beiläufig mitgeteilt, der Bargeldumlauf sei von etwa 5,6 Mrd. Ostmark Ende September vergangenen Jahres auf 3,5 Mrd. Ostmark am Jahresende reduziert worden. Bei der Währungsreform Ende Juni 1948 waren zunächst 3,6 Mrd., also hundert Mill. mehr, in Umlauf gesetzt, schon nach einem Monat aber um 500 Mill. Ostmark aufgestockt worden, weil die Banken mit dem vorhandenen Bargeld für Lohnzahlungen und andere Abhebungen nicht auskamen.

Nach dieser bisher einzigen offiziellen Äußerung sollen also 2,1 Mrd. Ostmark bei dem „Umtausch“ unter den Tisch gefallen sein. Während der letzten Jahre hat noch kein Regierungssprecher aus Pankow jemals von inflationären Tendenzen im eigenen Haus gesprochen. Um so häufiger sind sie westlichen Ländern und besonders der Bundesrepublik nachgesagt worden. Eine Währung aber, die innerhalb kürzester Frist etwa zwei Fünftel ihres umlaufenden Geldes entbehren kann und dann als gesund bezeichnet wird, muß vorher krank gewesen sein.

Dieser Widerspruch ist nicht der einzige in der Behauptung des Finanzministers. Nach seiner Darstellung war der Warenumsatz der Zone 1957 zweieinhalbmal größer als im Jahre 1949. Im üblichen Pankower Sprachgebrauch und in dem Zusammenhang, wie hier der Begriff „Warenumsatz“ verwendet wurde, ist darunter der Umsatz an Konsumgütern für die Bevölkerung zu verstehen. Nun ist zwar nach dem Grundsatz der „Kontrolle durch die Mark“ der bargeldlose Zahlungsverkehr in der Zone bei weitem mehr gefördert worden als in einem westlichen Land. Aber gerade das Konsumgüterangebot, das noch immer fast ausschließlich durch Barzahlung erworben wird, war und ist seit Jahren viel zu gering, als daß es glaubhaft erscheint, der Bargeldumlauf habe sich entsprechend dem größeren Warenumsatz beschleunigt. Entweder sind also die Angaben über den Bargeldumlauf oder die über den Warenumsatz „fehlerhaft“, um den vorsichtigsten Ausdruck zu gebrauchen.

Aber noch eine Reihe anderer Überlegungen läßt es angezeigt erscheinen, den offiziellen Zahlen skeptisch zu begegnen. Jetzt wie vor einem Vierteljahr ist die Umtauschaktion von Regierungssprechern als „ein schwerer Schlag gegen die Feinde des Volkes, die westdeutschen Monopolisten und ihre Agenden, die Währungsspekulanten und Schieber“ bezeichnet worden. Nach gewissenhaften Schätzungen westlicher Experten haben sich am Stichtag im Bundesgebiet und in Westberlin höchstens hundert Mill. Ostmark befunden, die entwertet worden sind. Wo anders aber als in der Zone können die restlichen zwei Mrd. gewesen sein? Wie erinnerlich, sollten die über die „Kopfquote“ von 300 Mark hinausgehenden Beträge, sofern sie angemeldet und damit zunächst sofort blockiert wurden, nur dann beschlagnahmt werden, wenn ihr „rechtmäßiger Erwerb“ nicht nachzuweisen war. Selbst Pankow wird aber nicht im Ernst behaupten wollen, rund zwei Fünftel des umlaufenden Geldes hätten sich in den Händen von „Schiebern und Spekulanten“ befunden.

Allzuoft und deutlich haben die Initiatoren des Währungsschnittes, nach einem Vorwand gesucht, um der unliebsamen Konkurrenz der privatwirtschaftlichen Reste das Lebenslicht auszublasen. Wenn diese nur noch kleine Schicht nach jahrelangen gegen sie gerichteten Schikanen auch keinesfalls mehr über flüssige Mittel in Milliardenhöhe verfügt hat, so sind ihnen durch den „Umtausch“ doch offensichtlich die letzten namhaften Reserven genommen worden. Den Beweis dafür liefert der anhaltende Flüchtlingsstrom nach dem Westen. Noch immer haben die geheimen Finanztribunale über namhafte Umtauschbeträge, die am 13. Oktober angemeldet wurden, nicht entschieden. Sie dürften einen großen Teil der angeblich verfallenen Milliarden darstellen.

Von welcher Seite her man das offiziell mitgeteilte Ergebnis auch ansieht, glaubhafter wird es nicht. Dabei hätte es die Ostberliner Notenbank leicht, das Dunkel aufzuhellen, indem sie wieder – wie bis Ende September – im Abstand von zehn Tagen ihren zwar spärlichen, aber doch nicht völlig aufschlußlosen Ausweis regelmäßig veröffentlichte. Solange sie das nicht tut, bestärkt sie den Verdacht, den wahren Sachverhalt verschleiern zu wollen. G. G.