Vögel zwitschern lieblich. Im Hintergrunde Hahnenschreie. Eine Kirchturmuhr schlägt fünf. Frühlingsmorgen auf dem Lande. Vögel im Walde, Papageienweibchen im Bauer. Möwen auf dem Meer mit dem Geräusch des Seegangs. „Bonjour Coco“, ruft ein Papagei, und wieder sind im Hintergrunde die Vogelstimmen zu hören. Nachtigall, Distelfink, Papageienweibchen, Amsel, Grasmücke.

Dann nichts mehr. Die Schallplatte 78 SG 641 ist abgelaufen, eine der Geräuschplatten aus der Collection Ages-Memnon. Die Aufnahmen dieser Sammlung kann man in Schallplattenhandlungen kaufen. Ihr Verzeichnis zu lesen, ist ein Vergnügen und Inhaltsangaben wie diese sind expressionistische Kurzgeschichten. Die Platte zu hören kann Ferien auf dem Lande ersetzen – in einem Dorf am Meer, wo der Gastwirt sich Papageien hält.

Welche Möglichkeiten hat der Besitzer solcher Geräuschplatten! Er kann sich, um die dörflichen Idylle noch mehr zu genießen, zwischendurch anhören, wie langweilig und lästig „das häusliche Leben“ ist. Da hört er den Staubsauger und den Kühlschrank, Die Nähmaschine rattert, die Kaffeemühle lärmt. Diverse Gegenstände zerbrechen! Der Plattenhörer ist in der glücklichen Lage, sich nicht darum kümmern zu müssen, ob es das gute Porzellan ist oder nur eine alte Schüssel. Es sind eben „diverse Gegenstände“. Nachdem sie kaputt sind, strömt das Brausebad und in ein Waschbecken wird Wasser gefüllt. Das Waschbecken wird geleert und die Badewanne gefüllt, eine Zimmertür geöffnet und geschlossen – eine Tür knarrt. – Das ist das „häusliche Leben“.

Und dann die Schallplatte „Haustiere“. Denken Sie sich, Sie hätten gern einen Hund. Aber Sie wohnen im vierzehnten Stock eines Hochhauses und finden es darum schwierig, ihm ein angenehmes Leben zu bieten. Hier können Sie einen Hund haben, der niemals erwartet, an den Baum geführt zu werden und der nur bellt, wenn Sie es wünschen. Nichts hindert Sie, außerdem eine Katze in der Wohnung zu halten, eine miauende und eine schnurrende. Es wird keinen Streit zwischen Hund und Katze geben. Und wenn der Hund gebellt hat, können Sie gelassen mitanhören, wie sich zwei andere, ganz große Hunde beißen, ein Esel und eine Ziege schreien und meckern, eine Kuh mit Glocke durchs Zimmer trabt und eine ganze Rinderherde ihr folgt.

Das alles ist geruhsam und idyllisch. Und wenn Sie sich wieder nach der Großstadt sehnen, legen Sie die Platte mit den Pariser Verkehrsmitteln auf und sind in der Stadt an der Seine. Die Metro kommt, hält und fährt wieder ab, und auf der Straße herrscht besonders starker Verkehr – mit Hupen und ohne.

Daß diese Geräusche eine Reise nach Paris ersetzten, wird niemand behaupten noch wünschen. Darin unterscheidet sich diese Platte von einigen anderen. Wie angenehm ist es zum Beispiel, sich vorzustellen, daß „Maschinen und Arbeitsvorgänge“ die Arbeit selbst und die Platte „Der Krieg“ den Krieg ersparte. R. H.