Am 1. Januar ist das Vertragswerk zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) in Kraft getreten. Wie das im einzelnen geschehen soll, ist im Vertragswerk zwar nur zum Teil gesagt, aber es bestehen darüber doch gewisse, auch schon in Terminen festgelegte Vorstellungen. Wir haben uns die Mühe gemacht, einen „Terminkalender“, soweit er aus dem Text des Vertrages ersichtlich ist, zusammenzustellen.

Das Jahr 1958 wird für die sechs EWG-Staaten noch keine einschneidenden Maßnahmen bringen. Im ersten Jahr sind von den sich zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zusammenschließenden Ländern im wesentlichen nur die Organe und die Institutionen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ins Leben zu rufen. Diesen Organen ist im Vertrage die Aufgabe übertragen worden, im allgemeinen innerhalb der ersten beiden, zum Teil auch innerhalb der ersten vier Jahre Pläne auszuarbeiten, wie die verschiedenen Ziele der Gemeinschaft in 12 bis höchstens 15 Jahren erreicht werden können. Hierzu gehören u. a. die Einigung über gemeinsame Grundsätze für die Agrarpolitik, die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft, die Aufhebung der Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft für Angehörige der Mitgliedstaaten und die Beseitigung aller Beschränkungen des Kapitalverkehrs. Im Rahmen der Bestimmungen über den Kapitalverkehr sieht der Vertrag allerdings bereits bindend vor, daß alle mit dem Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zusammenhängenden laufenden Zahlungen innerhalb von vier Jahren von allen Beschränkungen befreit werden müssen.

Für die Schaffung des Kernstückes der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, nämlich für die Zollunion bzw. den eigentlichen Gemeinsamen Markt, ist ein weitgehend fester Terminplan aufgestellt. Sie soll in drei Stufen von grundsätzlich je vier Jahren verwirklicht werden. In jeder Stufe ist eine Reihe von Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen. Der Übergang von der ersten zur zweiten Stufe hängt davon ab, ob die im Vertragswerk für die erste Stufe ausdrücklich festgelegten Ziele im wesentlichen tatsächlich erreicht und die Verpflichtungen eingehalten worden sind. Die Feststellung wird vom Rat der EWG am Ende des vierten Jahres einstimmig beschlossen. Kommt Einstimmigkeit nicht zustande, wird die erste Stufe um ein Jahr verlängert. Das kann sich gegebenenfalls an Ende des fünften Jahres wiederholen. Am Ende des sechsten Jahres trifft der Rat die Feststellung mit qualifizierter Mehrheit. Wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht oder stellt eine vorgesehene Schiedsstelle fest, daß die Voraussetzungen für den Übergang zur zweiten Stufe nicht erfüllt sind, so tritt praktisch spätestens nach Ablauf des siebenten Jahres ein automatischer Übergang in die zweite Stufe ein, da die Gesamtdauer der Übergangszeit auf höchstens 15 Jahre festgesetzt ist und die zweite und dritte Stufe jeweils vier Jahre umfassen. Setzt man voraus, daß jede Stufe genau vier Jahre umfassen wird – was heute nur rein theoretisch angekommen werden kann –, dann ergeben sich für die Beseitigung der Zölle im Handelsverkehr zwischen den Teilnehmerstaaten, für die Angleichung der Zölle der EWG-Staaten im Handelsverkehr mit drtten Ländern sowie für die Aufhebung von Kontingenten und anderen mengenmäßigen Beschränkungen im Handelsverkehr der Teilnehmerstaaten untereinander (ausgenommen Agrarprodukte) folgende Termine:

1. Die Abschaffung der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten

1. 1. 1958 Beginn der ersten Stufe.

1. 1. 1959 Erste Zollherabsetzung, und zwar für jede Ware um 10 v. H., ausgehend vom am 1. Januar 1957 angewandten Zollsatz.

1. 7. 1960 Zweite Zollherabsetzung. Hierbei senkt jeder Mitgliedstaat. seine Zollsätze insgesamt in der Weise, dat die Gesamtzollbelastung des Jahres 1956 um 10 v. H. vermindert wird; dabei ist der Zollsatz für jede einzelne Ware um mindestens 5 v. H. des Ausgangszollsatzes zu veiringern. Solange jedoch der Zollsatz für eine Ware noch 30 v. H. überschreitet, wird er bei dieser und jeder folgenden Zollsenkung um mindestens 10 v. H. des Ausgangszollsatzes herabgesetzt.