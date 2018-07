Von Wolfgang Leonhard

Noch niemals in der Geschichte der Sowjetunion– nicht einmal in der Periode der großen Säuberung – sind so viele personelle Umbesetzungen in der sowjetischen Parteiführung erfolgt wie seit dem Frühsommer 1957. Wenige Plenarsitzungen des Zentralkomitees sind vergangen, ohne daß nicht in den beiden höchsten Organen – dem Parteipräsidium und dem Sekretariat des Zentralkomitees – bedeutsame Ernennungen und Absetzungen bekanntgegeben wurden. Schon heute, kaum fünf Jahre nach Stalins Tod, sind die meisten Führer aus der engsten Umgebung Stalins in der Versenkung verschwunden, während umgekehrt nicht wenige Funktionäre, die noch bis vor kurzem – selbst in der Sowjetunion – kaum bekannt waren, nunmehr den höchsten Führungsgremien der UdSSR angehören.

Selbst in der Sowjetpresse wird heute – zumindest indirekt – zugegeben, daß die Umbesetzungen bestimmte Auseinandersetzungen und Widersprüche in der führenden Schicht der UdSSR widerspiegeln. Mehrere Prozesse dürften sich dabei überlagern. Einerseits werden mehr und mehr die alten stalinistischen Apparatschiks durch neue jüngere, weniger kompromittierte Kräfte ersetzt, die fähig und willens sind, die Leitung des Sowjetstaates in moderneren, geschmeidigeren und elastischeren Formen durchzuführen. Andererseits ist ein Vordringen der Kräfte des Parteiapparates, also der „reinen“ Parteifunktionäre, bei gleichzeitiger Zurückdrängung der Kräfte der Armee, des Staates und der Wirtschaft zu bemerken. Schließlich zeugen die Umbesetzungen auch von einer Verstärkung der Rolle Chruschtschows und der zunehmenden Machtstellung der von ihm geförderten und für ihn und seine Politik eintretenden Parteifunktionäre.

Die personellen Veränderungen– und das darf nicht übersehen werden – haben auch eine strukturelle Wandlung der Führungsspitze eingeleitet. Es geht hierbei vor allem um die schrittweise Zurückdrängung des Parteipräsidiums und die wachsende Machtstellung des Sekretariats des Zentralkomitees (im weiteren „ZK-Sekretariat“). Bisher war das Parteipräsidium das führende politische Organ, das ZK-Sekretariat das führende organisatorische Gremium.

Nach Art. 34 des Parteistatuts soll das Präsidium die Arbeit des Zentralkomitees zwischen den Plenartagungen leiten, das ZK-Sekretariat dagegen für die Organisierung und Durchführung der Parteibeschlüsse und die Auslese der Funktionäre verantwortlich sein. Die jüngsten personellen Veränderungen scheinen davon zu sprechen, daß sich Aufgabenbereich und Funktion dieser beiden Führungsorgane bereits weitgehend verändert haben.

Als Stalin starb, wurde er von acht seiner engsten Mitarbeiter zu Grabe getragen: Malenkow, Molotow, Berija, Woroschilow, Chruschtschow, Bulganin, Kaganowitsch und Mikojan. Diese acht Führer waren damals, im März 1953, unzweifelhaft die mächtigsten Männer der UdSSR. Gemeinsam mit den beiden damaligen Spitzenfunktionären für Wirtschaftsfragen, Michail Perwuchin und Maxim Saburow, bildeten sie das Parteipräsidium, das höchste Organ der Partei, das von 1919 bis Oktober 1952 unter dem Nimen „Politbüro“ bekannt war und erst kurz vor Stalins Tod auf dem 19. Parteitag in „Parteipräsidium“ umgenannt worden war.

Neben diesem aus den höchsten Führern der UdSSR zusammengesetzten Organ wirkte im März 1953 das ZK-Sekretariat noch recht armselig. In der ersten Verlautbarung nach Stalins Tod wurden nur drei Funktionäre in das ZK-Sekretariat einbezogen: der Direktor des Marx-Engels-Lenin-Instituts, Pjotr Pospelow, der Organisationsfunktionär Schatalin und der damalige Staatssicherheitsminister Semjon Ignatjew. Zwei Wochen nach Stalins Tod bestand dieses Gremium aus diesen drei Männern sowie Nikita Chruschtschow und dem Parteiideologen und Beauftragten für Kominformangelegenheiten Michail Suslow. Selbst nach dieser Ergänzung stand jedoch zunächst das ZK-Sekretariat noch völlig im Schatten des mächtigen Parteipräsidiums.