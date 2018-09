A. S., Colombo, Mitte Januar

Der englische Ministerpräsident Macmillan hat die erste Etappe seiner Reise durch die Commonwealth-Länder beendet, die ihn zunächst durch Indien, Pakistan und Ceylon führte. In allen drei Ländern ist ihm ein warmer Empfang bereitet worden – am wärmsten aber dort, wo er dies am wenigsten erwartet hatte-, in Indien.

Die Freundschaftsbeweise Nehrus und seiner Mitarbeiter – selbst der verschlossensten – beeindruckten Macmillan denn auch ebensosehr, wie ihn die Begeisterung der Volksmassen überraschte. In Pakistan kam er sich indessen mehr wie ein General auf Inspektionsreise vor. Drei Tage lang mußte er etwas verlegen täglich eine Parade abnehmen. Im übrigen war die Atmosphäre in Karachi steifer und das Volk zurückhaltender. In Ceylon standen weißgekleidete Jungen und Mädchen in den girlandengeschmückten Dörfern an der Straße zum Flughafen Spalier, und Ministerpräsident Bandaranaike – das enfant terrible des Commonwealth – sang überraschenderweise Loblieder auf die britische Völkerfamilie.

Ohne Zweifel hat Macmillans asiatische Stippvisite der Idee des Commonwealth neuen Auftrieb gegeben. Zugleich hat sie jedoch gezeigt, wie weit entfernt sich England doch in der Anschauung der Asiaten ausnimmt und wieviel von London noch getan werden muß, um mit der starken Konkurrenz aus dem Ostblock fertig zu werden.