Die Dortmunder Hansa-Brauerei AG schlägt ihrer auf den 20. Februar einberufenen oHV wieder die Verteilung einer Dividende von 12 v. H. auf die Stammaktien vor. Gleichzeitig teilt sie mit, daß in dem am 30. September 1957 abgelaufenen Geschäftsjahr eine weitere Steigerung ihres Umsatzes eingetreten ist. (Vors. des AR: Paul Strack-, Vorst.-Vors. Dr. Hermann Heller.)

Bei der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG (RWE), Essen, bleibt die Dividende für 1956/57 (30.6.) unverändert 10 v. H. HV am 6. Februar.

Auf 10 (8) v. H. hat die Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, ihre Dividende für das Geschäftsjahr 1956/57 (30. 9.) erhöht. An eine Kapitalerhöhung ist zunächst nicht gedacht. Auf der letzten HV hatte die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz gegen die damalige Dividendenhöhe opponiert. Die Aktionäre können ihre DEW-Aktien im Verhältnis 1 : 1,5 in Aktien der August Thyssen-Hütte umtauschen.

Der Kurs der Transatlantischte Vertsicherungs-AG. Berlin? Hamburg, ist in den letzten Wochen kräftig auf 300 DM für die im Verhältnis 10 : 4 zusammengelegte 509-RM-Aktie gestiegen, die nur zu 80 V. H. eingezahlt ist, Obgleich die Versicherung nicht konzerngebunden ist, kamen an den Börsen jedoch keinerlei Umsätze in ihren Papieren zustande. Die Ursache für die Steigerung war die für 1955 vorgeschlagene Dividendenerhöhung von acht auf zehn v. H. Der Abschluß für 1856 wird im April vorgelegt Warden, der Abschluß für 1957 dürfte einige Monate später folgen. Im Bericht des Vorstandes wird festgestellt, daß die Zuwachsrate beim Prämienaufkommen hinter dem Bundesdurchschnitt deshalb zurückgeblieben ist, weil die Gesellschaft bemüht war, sich aus dem ungesunden Wettbewerb, der nicht auf den Kosten-Preis sieht, nach Möglichkeit herauszuhalten und die zum Teil sehr wilden Unterbietenden – besonders in der Transportversicherung – nicht mitzumachen.

Die Hamburger Gaswerke GmbH, Hamburg, hat eine 7 1/2prozentige Anleihe über 20 Mill. DM aufgelegt, deren Zeichnungskurs auf 97 v. H. festgesetzt worden ist. Bei einer Endlaufzeit Von 20 Jahren erfolgt die Anleihetilgung nach fünf tilgungsfreien Jahren ab 1. Februar 1964 durch Auslosung zu 100 V. H. in 15 Jahresraten. Frühestens zum 1. Februar 1964 kann die Gesellschaft die gesamte Anleihe zur Rückzahlung im 100 v. H. kündigen.

Von der Verwaltung der Dynamit-Actien-Gesellschaft vormals Alfred Nobel & Co., Troisdorf, werden Gerüchte über die Ausgabe von Gratisaktien und die Höhe der Dividende dementiert: „Der Abschluß für das Geschäftsjahr 1957 liegt naturgemäß noch nicht vor, und Erwägungen über beide Punkte haben noch nicht stattgefunden, abgesehen davon, daß die Ausgabe von Gratisaktien bei dem jetzigen Stand der Gesetzgebung sowieso inopportun wäre.“ Mit 450 v. H haben die Aktien einen ungewöhnlich hohen Stand erreicht, der in Börsenkreisen mit Mehrheitskäufen begründet wird. Großaktionäre sind die Rheinischen Stahlwerke und die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co., Zürich-Oerlikon. (AR-Vors.: Carl Goetz; Verstand: Dr. P. Esselmann, Dr. E. R. Fischer, F. A. Gierlichs, F. Habbel.)