R. S., Bonn, im Januar

Was doch so ein blöder Zufall anrichten kann! Kam da ein Schreiben von der SPD: „Lieber Genosse Thomas! Die SPD lädt Sie zu ihrer Weihnachtsfeier ein...“ Irrtümlicherweise geriet das Schreiben in die Hände eines Kollegen von der CDU; der stellte aufgebracht das zuständige Betriebsratsmitglied von der SPD: „Wie kommt Ihr dazu, unseren Thomas mit ‚Lieber Genosse‘ anzureden? Der gehört zur CDU.“

„Nein, das ist ein altes Mitglied der SPD.“ –

„Doch.“ – „Nein.“ – „Doch.“ Schließlich stellt sich heraus, daß beide recht hatten. Der Betreffende war in der Tat seit langem, Mitglied der SPD, aber – der kluge Mann baut vor, und wenn man Thomas heißt, neigt man zur Ungläubigkeit – eben auch der CDU.

Für solche Weite der Gesinnung hatte weder die CDU noch die SPD Verständnis. Thomas, der Türhüter des Bonner Bundeshausrestaurants im Range eines „Hausamtsgehilfen“, flog aus beiden Parteien raus. Hatte es der Diener Goldonis nur einen Tag lang fertiggebracht, seine beiden Herren an der Nase herumzuführen, war dies besagtem Themas viele, viele Monate, wenn nicht Jahre lang, gelungen...