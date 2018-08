Von Max Brod

Als RobertWalser am 25. Dezember 1956 tot im Schnee aufgefunden wurde – er war am Weihnachtstag von der Irrenanstalt Herisau aus spazierengegangen, in der er seit 1933 als Patient lebte – da schien sich das Schweigen zu lichten, das diesen wohl eigenartigsten zeitgenössischen Dichter drückend umgab. Eine Reihe Beobachter von Rang trat auf: „Hier ist etwas gutzumachen, hier hat die Mitwelt gesündigt und es der Nachwelt überlassen, richtig zu sühnen.“

Doch bald sind diese leidenschaftlichen Rufe verstummt. Um Walser ist es wieder recht still geworden. Zum Mode-Autor eignet er sich eben nicht, dazu ist sein seelischer Tiefgang zu groß.

Zur rechten Zeit erscheint eine Schrift, um wiederum an diesen Phönix der nicht-technisierten Geistigkeit zu mahnen. Es sind die schönen Erinnerungen, die mit Eckermannscher Akribie und Einfühlungsgabe notierten Gesprächsaufzeichnungen, die Walsers Vormund, Helfer und einziger Freund herausgegeben hat. Vor mir liegt das mit Farben des starken Lebens und der starken Liebe strahlende Buch

CarlSeelig: „Wanderungen mit Robert Walser“; Tschudy Verlag, St. Gallen; 163 S., 9,60 DM.

Carl Seelig erzählt. Er erzählt meisterhaft knapp, anschaulich, mit sehr präzisen Umrissen aller Vorgänge. Er stellt Begegnungen mit dem Dichter dar. Von der Irrenanstalt hatte er die Bewilligung erhalten, mit Walser mehrmals im Jahre weite Wanderungen zu unternehmen, durch dick und dünn, bergauf, bergab, in Sonne, Gußregen, Schnee und sogar Hagelwetter. Dabei wurde von dem gesprochen, was Walser während seiner kurzen Blütezeit in Berlin (1906–1913), erlebt hatte, in der sein berühmter Bruder Karl sein Gönner war und Kulissen für Reinhardt malte. Es wurden literarische Sinnbilder hervorgeholt (Lord Byron, Kleist, Gottfried Keller, Tolstoj, aber auch die Marlitt); und mit seinem unvergleichlichen Gedächtnis leuchtete Walser in jeden kleinsten Zitaten-Winkel hinein.

Walsers Geist arbeitet auf solchen Spaziergängen stürmisch – trotzdem aber kehrt der Dichter abends willig in die Anstalt zurück, die die Geisteskranken beherbergt. Er selbst schreibt nicht mehr.