Moskau muß klarer sprechen“, forderte Paul Sethe, der Leitartikler der WELT, letzte Woche in einer Analyse des zweiten Bulganinbriefes. Dabei schnitt er auch einige der Fragen an, die der Osten bisher noch nie in eindeutiger Form beantwortet hat. Schon am nächsten Tage erteilte der SED-Chefideologe Hermann Axen im Neuen Deutschland Sethe eine postwendende Antwort.

Sethe: Chruschtschow müsse klarstellen, was er eigentlich unter dem Status quo, den er als Verhandlungsgrundlage vorgeschlagen hatte, verstehe.

Axen: „Wer für den Frieden in Europa ist, muß die Notwendigkeit friedlicher, normaler Beziehungen zur DDR anerkennen... Das ist die entscheidende Frage. Adenauer hat sich entschieden. Adenauer will unter keinen Umständen mit der DDR verhandeln. Wer nicht verhandeln will, der will schießen.“

Sethe: „Bulganin wird im Ernst nicht annehmen können, irgend jemand auf der Welt werde glauben, eine Übereinkunft zwischen Bonn und Ostberlin könne die Wiedervereinigung bringen, ohne daß die Großmächte sich vorher einig geworden wären. Die sowjetische Behauptung, die Wiedervereinigung sei eine Angelegenheit der Deutsehen, stößt ins Leere.“ Axen: „Welche der Großmächte wäre imstande, die Wiedervereinigung Deutschlands zu verhindern, wenn sich zum Beispiel nach den Vorschlägen unserer Partei und der DDR beide deutsche Staaten einander annäherten, verständigten?“

Sethe: „Was ist das soziale Ziel der Sowjetunion in Deutschland? Was versteht sie unter den sozialen Errungenschaften?“ Axen: „Alle sozialen Errungenschaften bleiben erhalten. Das ist ja nun einmal der Grundzug unserer Epoche, daß die Volksmassen solche Errungenschaften des Sozialismus, wie Herrschaft der Arbeiter und (Bauern, sozialistische Betriebe, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, MTS, sozialistischer Staatsapparat, Freiheit von Ausbeutung, von Krisen und kultureller Unterdrückung usw. lieben und verteidigen, aber auf kapitalistische Ausbeutung, Krisen, Preissteigerungen, Kriegspolitik und die Herrschaft von Monopolisten und Militaristen gern verzichten. Und deswegen wollten Sie in Moskau anfragen? Das hätten Sie schon auf dem Alexanderplatz in Berlin erfahren können.“

Axens Replik auf den Sethe-Artikel erschien wenige Tage, nachdem der Chef des Springer-Verlages, Axel Springer, und der Chefredakteur der WELT, Hans Zehrer, zu vorfühlenden Gesprächen mit den Kreml-Größen in Moskau eingetroffen waren. Für die Schärfe dieser Replik gibt es nur zwei Erklärungen. Entweder hat es Pankow mit der Angst zu tun bekommen – dann wäre Axens Entgegnung gleichsam nur „Pfeifen im Dunkeln“. Oder aber: Springer und Zehrer werden von ihrer Reise nach Moskau nicht viel Neues mitbringen, ts.