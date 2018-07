Inhalt Seite 1 — Franz Etzel boxt den Bundesetat durch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Friedrich Lemmer

Es mehren sich die Nachrichten über Einzelheiten der Neuregelung der Einkommen- und Körperschaftsteuer. Schaut man genau hin, so scheinen sich selbst die „besten“ Informationen zu widersprechen. Das zeigt, daß manches und Wichtiges noch in der Schwebe ist und in fast täglich wechselnden Kombinationen neu durchdacht wird.

Es ist nicht leicht, die Hauptziele der Steuerneuregelung (wir sprechen nur von der Einkommen- und Körperschaftsteuer) gegeneinander abzuwägen: den Übergang zur getrennten Veranlagung der Ehegatten, d. h. das Splitting – durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts erzwungen –, eine Steuervereinfachung und die Kapitalmarktreform. Aber dieser Umbau soll und darf auch nicht zu einer solchen Minderung des Steueraufkommens führen, daß der Ausgleich des Etats zusätzlich erschwert wird. Er ist ja ohnehin nur möglich, wenn die Schätzung der zu erwartenden Steuereinnahmen bis an die Grenze des Vertretbaren getrieben, die letzten Reserven aus dem Juliusturm eingesetzt und die Ausgsbenforderungen der Fachministerien rigoros zusammengestrichen werden. Würde man den Steuerumbau beim Tarif, bei den Freibeträgen, den Vergünstigungen, den Abschreibungen – um nur einige Fragen zu nennen – im Interesse der Steuerzahler so „großzügig“ gestalten, daß die Steuereinnahmen stark sinken, so müssen im Etat die Ausgaben hart gekürzt werden. Dies Abwägen von Wünschen und ihren Wirkungen wird die Arbeit in den Ausschüssen des Bundestages und in den Fraktionen mit dem Gewicht einer großen Verantwortung belasten. Es gehört keine Prophetengabe dazu, zu sagen, daß es zu harten Auseinandersetzungen kommen wird.

Die Vorausschätzungen der Einnahmen des Bundes ziehen die Grenze auch für die Ausgaben. Nach kräftigen Abstrichen an den ursprünglichen Forderungen der Ressorts sind noch einige recht gewichtige „Wunsch-Reste“ übriggeblieben. Insgesamt übersteigen sie aber immer noch den vorhandenen Spielraum. Minister Etzel will deshalb, daß das Kabinett – und nicht er im Ringen mit jedem einzelnen Ressort – darüber entscheidet, welche der Forderungen erfüllt werden sollen. Es handelt sich dabei um z. T. recht schwerwiegende „politische“ Entscheidungen, hinter denen das Gewicht des Gesamtkabinetts und des Bundeskanzlers, der die Richtlinien der Politik bestimmt, stehen sollte.

Einige Beispiele mögen darlegen, um was es gehen wird. Soll Seebohm größere Mittel für den Straßenbau erhalten, oder sollen sie besser in Lübkes Grünem Plan dem Strukturumbau der Landwirtschaft dienen, oder soll damit Schröder den Bundesgrenzschutz ausbauen? Soll und kann beim Wohnungsbau ein wenig eingespart werden, um diesen Betrag für andere Zwecke einzusetzen? Soll das Sparen durch Gewährung einer Prämie (aus Steuermitteln) gefördert werden – und welche anderen Ausgaben können zurückgestellt werden, um die Mittel dafür (etwa 400 Mill. DM) frei zu machen?

Aber es geht nicht allein um Etatpositionen. Soll bei der Steuerneuregelung der Grundsatz, daß sie keinem Steuerpflichtigen auch nur eine Mark Mehrbelastung bringen dürfe, in aller Schärfe gelten? Oder kann die Wahl der Steuer-Freigrenze (bisher 900 DM) und der Proportionalsatz für die Einkommen zwischen 1600 und 8000 DM so gewählt werden, daß die größtmögliche Vereinfachung und geringstmögliche Minderung des Steueraufkommens erzielt wird? Nach dem ursprünglichen Vorschlag sollte die Freigrenze von 900 auf 1600 DM erhöht werden und die Belastung von da an bis 8000 DM 20 v. H. betragen. Dann hätten Ledige zwischen 4000 und 4500 DM Jahreseinkommen mehr Steuern als bisher (höchstens 44 DM im Jahr) zu zahlen. Ein Vorschlag der Länder mit 1590 DM Freigrenze und 19 v. H. Steuersatz hätte diese Ledigen immer noch mit (höchstens) 15 DM mehr belastet. Aber die Politiker halten jedwede Mehrbelastung für „untragbar“. So werden jetzt die Kugeln hin- und hergeschoben, wobei sich nicht nur der Effekt der Vereinfachung verringert (weil weniger Menschen ganz steuerfrei werden), sondern auch das Steueraufkommen kleiner wird.

Ein anderes Gebiet: Läßt man die Ausschüttung von Gratisaktien aus versteuerten Reserven zu – was zur Beseitigung von „Verzerrungen“ beim verantwortlichen Kapital und den Dividenden dringend erwünscht wäre –, so wird zum „politischen“ Ausgleich für diese, angeblich „den Kapitalisten“ begünstigende Maßnahme die Sparprämie für die kleinen Sparer gefordert werden. Der dafür notwendige hohe Aufwand würde andere Wünsche nicht zum Zuge kommen lassen. Und der Mittelstand wird dann fragen, was nun für ihn geschehe, nachdem die Gestaltung des Tarifs über 8000 DM Jahreseinkommen ihm keine „gezielte“ Entlastung zu bringen scheint.