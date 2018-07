D. K., Hamburg

In Hamburg leben Hanseaten. Und wer’s nicht glauben will und etwa meint, das sei nichts weiter als eine hierorts liebevoll konservierte historische Vorstellung, der höre, was sich letzten Montag im Hamburger Rathaus zugetragen hat.

General Speidel, Befehlshaber der NATO-Landstreitkräfte in Mitteleuropa, machte Bürgermeister Brauer einen Besuch. Er war schon eine Weile da, als staunende Sekretärinnen vor der Tür des Korridors, an dem des Bürgermeisters Zimmer liegt, etwas höchst Sonderbares entdeckten. Da standen, als Wachtposten aufgebaut, zwei Soldaten der Bundeswehr.

Die Nachricht von dieser Sehenswürdigkeit verbreitete sich in den Büros des Rathauses und erreichte schließlich die Verwaltung. Dem Verwaltungsdirektor aber war von einer aufgezogenen Wache nichts bekannt, und so ging er hin, das Wunder zu betrachten.

Wahrhaftig, da standen sie – wie der Befehl eines übereifrigen Offiziers es ihnen vorgeschrieben hatte. Der Verwaltungsdirektor machte ihnen begreiflich, daß im Hamburger Rathaus die Hamburger Bürger die Befehle geben und daß das Wachestehen „hier gar nicht angebracht“ sei.

Und die beiden Bürger in Uniform? Was taten sie?

Sie taten etwas sehr Vernünftiges: Sie gingen weg.