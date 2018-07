Der Jahresbericht der Holding der Gutehoffnungshütte weist für das am 30. Juni 1957 abgeschlossene Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 2,5 (2,4) Mrd. DM aus. Dieser Position stand an Ende des Berichtsjahres ein Auftragsbestand von mehr als 3,5 Mrd. DM gegenüber, worin Expertaufträge von 2,3 Mrd. DM enthalten sind. Am Umsatz des vergangenen Geschäftsjahres war der Export mit 40 v. H. (35 v. H.) beteiligt. Auf einer Pressekonferenz in Oberhausen erläuterte der Vorstandsvorsitzer Hermann Reusch das Ergebnis und kündigte eine sich bereits abzeichnende Strukturänderung im Absatz an. Der Exportanteil am GHH-Umsatz wird zurückgehen, wobei aber ein gleichzeitiges Anziehen des Inlandsgeschäftes den Ausgleich bringen wird. Obwohl der Konzern im allgemeinen exportfreundlich ist, begrüßt man diese Entwicklung bis zu einem gewissen Grade, da es im Auslandsgeschäft zur Zeit bereits rote Zahlen gilt. Außerdem ist auch über eine sich verschlechternde Zahlungsmoral im Export zu klagen.

Der Konzern Umsatz verteilt sich auf die einzelnen Beteiligungsunternehmen wie folgt: Gruppe Sterkrace 280 (223) Mill. DM, Haniel & Lueg GmbH 32,2 (27,7), Schloemann AG 87.2 (105), MAN 663,6 (578), Maschinenfabrik Eßlingen 90,9 (87), Deutsche Werft AG 225,5 (254), Schwäbische Hüttenwerke GmbH 71,7 (75), Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerk 222 (216), Hackethal Draht- und Kabelwerke 123 (139), Kabel- und Metallwerke Neumeyer 79 (91), Eisenwerk Nürnberg AG 47 (44), Zahnräderfabrik Reik AG 31 (26), Deggendorfer Werft und Eisenbau 7 (?), Erzbergbau Staufenstolln GmbH 4 (5), Ferrostaal AG 554 (489). –

Die Auftragslage wird im Konzern unterschiedlich beurteilt. Am schlechtesten schneiden dabei die NE-Metallwerke ab, die mit einem Bestand für ein bis zwei Monate gleichsam von der Hand in den Mund leben. Die Spitze nimmt die Deutsche Werft AG, Hamburg, ein, die bis 1970 mit Aufträgen eingedeckt ist. Der Konzerndurchschnitt liegt bei ein bis anderthalb Jahren.

Über die Ertragslage war von Hermann Reusch in seiner gewohnt freimütigen Art zu hören, daß die Gewinnmarge ja leider immer kleiner werde! Aber auch hier gibt es Schwankungsbreiten innerhalb des Konzerns. Der in der Ertragsrechnung ausgewiesene Jahresgewinn beziffert sich auf 7,8 (6,1) Mill. DM, der zusammen mit einem Gewinnvortrag von 0,3 Mill. DM einen Reingewinn von 8,1 (6,5) Mill. DM ergibt. Auf das dividendenberechtigte Kapital der Gutehoffnungshütte Aktienverein, Oberhausen, von 79,3 Mill. DM wird der oHV am 27. Januar 1958 eine Dividende von 10 (8) v. H. vorgeschlagen werden. Die Verwaltung ist der Auffassung, daß die Dividendenhöhe im laufenden Geschäftsjahr beibehalten werden kann.

Auf eine Kapazitätsausweitung wird z. Z. nicht hingearbeitet. Der Schwerpunkt der künftigen Investitionen soll auf dem Gebiete der Rationalisierung und Modernisierung liegen. Seit dem Währungsstichtag 1948 bis zum Ende des Berichtsjahres hat die GHH-Gruppe 666 Mill. DM investiert. Eine Ziffer für das jetzt vorgenommene Investitionsprogramm konnte der Konzernvorstand auf der Pressekonferenz leider nicht sagen. Auf die Frage, ob die GHH-Gruppe sich in den Reaktorbau einschalten werde, erklärte der Vorstandsvorsitzer – der zugleich der Vorsitzende der Vereinigung Industrielle Kraftwirtschaft ist –, man habe hier keinen Ehrgeiz und – keine Eile. nmn.