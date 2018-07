Grausam und zerstörerisch ist es, einem Gott zu begegnen, sei es, daß man von ihm gesegnet oder verflucht wird. Dies ist das Motiv eines neuen Romans des Verfassers von „Barrabas“:

Pär Lagerquist: „Die Sibylle“; Nymphenburger Verlagshandlung, München; 222 S., 12,50 DM.

Wer aber ist „ein Gott“? Sind wir nicht gewohnt, Christus wie Apollo als Heil- und Lichtbringer anzusehen? Ahasver wie die delphische Sibylle machen die bittere Erfahrung, daß der Mensch im Zugriff des Gottes zerbricht. Zwei Scherben, so sitzen sie beieinander in einer Berghöhle in der Landschaft des heidnischen Heiligtums und erzählen einander ihre Geschichte. Der eine, wie er wegen seiner Herzlosigkeit verflucht wurde zur ewigen Unrast, die andere, wie ihr eine mystische Beiwohnung des delphischen Gottes und die Geburt eines Gotteskindes auferlegt wurde, um die sie ihre Menschenwürde hingeben mußte.

Theologisch soll man über eine rein dichterische Fabel, auch wenn sie an heikle Gebiete der Gotteslehre streift, nicht rechten. Eine theologische Zerpflückung brächte viele Dichtungen zu Fall. Der Einfall des Dichters, die gequälte und verstoßene Pythia einen lallenden Narren gebären zu lassen als Frucht der widerwärtigen magischen Beiwohnung des Gottes und diesen dann ins Geheimnis entschwinden zu lassen zu rätselhaftem und dem Menschen nicht mehr faßbarem Gottsein, dieser Einfall ist groß und beklemmend.

Die gewählte doppelte Ichform der beiden nur lose aneinander gehakten Erzählungen scheint mir nicht glücklich. Es ergeben sich Längen und Umständlichkeiten im Monolog der Greisin, die ihr nicht „zukommen“. Es hätte besser bei der Geschichte der Sibylle, von außen her erzählt, bleiben sollen, um ein rundes Dichtwerk zu schaffen. Auch die Unlust des Autors zum Dialog spielt dabei eine Rolle. Doch das Grundmotiv und seine Umkleidung mit Geschehen verleihen dem Buch Bedeutung. M. B. S.