Ich denke, daß ich eure übermäßigen Ovationen nicht als Anschlag gegen die Meinungsfreiheit zu verstehen brauche.“ Mit diesen Worten begann der polnische Kardinal Stefan Wyszynski seinen Appell an die akademische Jugend Polens, als er in Lublin an der katholischen Universität das neue Semester eröffnete.

Was folgte, waren Worte eines Mannes, der aus tiefem Verantwortungsbewußtsein und aus Sorge um die polnische akademische Jugend – die zukünftige Führungsschicht der Nation – die Dinge aufzuzählen begann, die ihn beunruhigten: „Da ist die allgemeine Haltung der jungen Generation dem Geistesschaffen gegenüber. Es ist festgestellt worden, daß ein steter Leserrückgang namentlich in den Universitätsbibliotheken, zu einer fast alltäglichen Erscheinung geworden ist.“

Was gelesen wird, stellte der Kardinal bedauernd fest, seien nur die Werke, die der Studierende unumgänglich zum Examen benötige, Werke, die er unbedingt gelesen haben muß, um wenigstens einige Chancen zu haben, durchs Examen zu Rommen. Alles, was zur Vertiefung des Wissens nützlich sei, bleibe links liegen.

„Gefährlich, ja sogar schädigend für unser Geistesleben war die Isolierung unserer Lehranstalten und unserer Professoren vom Ausland, die Trennung von den westeuropäischen Hochschulen. Wie sehr das polnische Kulturleben darunter gelitten hat, stellen hauptsächlich jene Architekten fest, die augenblicklich von Besuchsreisen aus. dem Westen zurückkehren. Dort haben sie gesehen, wie weit wir angesichts des westlichen Fortschritts im Bauwesen zurückstehen. Das ist ein warnendes Zeichen, dem man Beachtung schenken sollte. Das gleiche gilt hinsichtlich der Kontakte zwischen unserer Jugend und dem Ausland, dessen Hochschulen, Bibliotheken, wissenschaftlichen Instituten und Laboratorien. Die Herstellung solcher Kontakte ist dringendste Notwendigkeit“.

In seinen weiteren Ausführungen brachte der Kardinal zum Ausdruck, daß die heutige Wissenschaft in Polen auf allen Gebieten im Rückstand sei, darum müsse die Jugend versuchen, unter den herrschenden Bedingungen das Beste und Menschenmögliche zu leisten. Der rationalistische Autonomismus des vergangenen Jahrhunderts habe sehr viel zur Weiterentwicklung der Naturwissenschaften beigetragen; doch dabei sei die Entwicklung der humanistischen Wissenschaften gehemmt worden.

„Schätzt eure Zeit, wählt sorgfältig eure Lektüre“, riet der Primas der polnischen Jugend. „Ich habe mir in letzter Zeit einige neue bibliographische Positionen auf dem Gebiet der sogenannten literarischen Ausgaben angesehen“, fuhr er fort. „Die Forderung nach einer breiten Spanne für die freie Meinungsäußerung und -bildung im literarischen Schaffen, die vor einem Jahr auf der Tagung der polnischen Literaten laut wurde, bestand zweifellos zu Recht. Man verlangte damals die Schaffung regionaler literarischer Zeitschriften. Dieser Weg wurde begangen und eine ganze Reihe solcher Ausgaben geschaffen. Doch es hatte sich erwiesen, wie tief das Niveau der literarischen Produkte jener regionalen Ausgaben ist. Ein Niveau, das einen vor Scham erröten läßt. Welcher Sprache bedient man sich hier?... welche Ausdrucksweise wählt man da? welche Terminologie! Das; was sonst nur in engen Gassen umherschlich, riß sich los, stieg empor und füllte spaltenweise das Schrifttum, kommt mit schonungsloser Brutalität zum Ausdruck, so daß einen ein Übelkeitsgefühl befällt. Man muß gegen seinen Willen an lauter unangenehmen Erlebnissen teilnehmen, wenn man erfahren will, was in der polnischen Literatur vor sich geht.“

„Ihr werdet vielleicht denken: ‚Mein Lieber, du bist alt und kannst uns, die Jugend und unser junges Leben nicht mehr verstehen/ Doch ich habe mehrere Jahre in akademischen Organisationen gearbeitet und kenne die Nöte der studentischen Jugend sehr wohl. Ich denke, ihr könntet dem Wohl des Volkes besser dienen. Die Nation bedarf der Fähigkeit des Sich-Sammelns, der Konzentration, der Kunst des vereinten Schweigens, des Reflektierens, des Sich-Vertiefens in das Leben, die Wahrheit, die Wissenschaft und die Werte dieses Lebens.“ Nebenbei bemerkte der Kardinal, daß er während seines sechswöchigen Aufenthalts in Italien keinen einzigen Betrunkenen gesehen habe. Jan Kurzok