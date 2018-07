Inhalt Seite 1 — Sancho Pansa der Kunst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine friedfertige Antithese von René Drommert

Nun, ich bin bereit, das Odium des Hochmutes auf mich zu nehmen: ich halte das Wort „Kitsch“ für ein ernsthaft gemeintes Kriterium. freilich ist damit noch nicht die Fähigkeit oder gedankliche Geschicklichkeit gegeben, Kitsch auch schon zu definieren. Die Fähigkeit der Definition ist vom Glauben an die Existenz einer Sache unabhängig. Sehr viele Menschen glauben zum Beispiel felsenfest an die Existenz und Bedeutung der Kunst, aber wie wenige können schon die Kunst oder einzelne Kunstgattungen definieren? Ich meine, Kitsch tritt nur in der Nähe, im Interessengebiet der Kunst auf – ich will nicht unbedingt sagen, er trotte hinter ihr her wie Sancho Pansa hinter Don Quichotte.

Kunst ist in meinen Augen beispielhaft bewältigtes Leben. Dabei ist die bewältigende Kraft der menschliche Geist. Das Mittel der Bewältigung ist die Form. Zwischen Inhalt und Form (also auch zwischen Gefühlsgehalt und Form) besteht immer ein strenges Verhältnis, das zum Beispiel Goethe kannte und respektierte, das heute am ehesten die Menschen zu leugnen bereit sind, die nur gelegentliche Zaungäste der Kunst sind.

Dieses strenge Verhältnis von Form und Inhalt ist das Verhältnis des Maßes, der Harmonie, der Ausgewogenheit. Man kann auch sagen: zwischen Form und Inhalt habe ein strenges Gleichgewicht zu herrschen. Jede Gleichgewichtsstörung nun ist eine Deformierung, eine Erkrankung des künstlerischen Organismus. Sollte – um ein großes Gebiet zu bezeichnen – ein Gleichgewicht herrschen zwischen. Gefühlsgehalt und Form, so kann die Gleichgewichtsstörung zwei grundsätzlich verschiedene Richtungen aufweisen. Es kann ein Zuviel, es kann ein Zuwenig an Gefühl sein. Das Zuviel an Gefühl (das man, da es geistig nicht bewältigt ist, im Leben Sentimentalität nennt), dieser Überschwang an Gefühl oder diese Gefühlsverfettung ergibt auf dem Gebiete der Kunst den Kitsch. Ein Zuwenig an jenem inneren, begriffsfernen Beteiligtsein, das man Gefühl nennt, die Gefühlsauszehrung, ergibt zum Beispiel jenen trockenen, öden Stil der Akademien des 19. Jahrhunderts, als man statt nach der lebendigen Natur noch nach Gips zeichnete, ich möchte sagen: als man Gips in Linien nachäffte.

Kitsch ist geistig nicht bewältigtes Leben im Bezirk der Form. Die Ursachen dieser spezifischen Gleichgewichtsstörung können – um auch diese Frage wenigstens anzudeuten – sehr verschieden sein: sie können auf geistige Disziplinlosigkeit, auf ein Sichgehenlassen, auf Willkür, auf mangelnde Wahrhaftigkeit, Verlogenheit, Lüge zurückgehen. Ich besitze das prächtige Exempel von Kitsch in Gestalt einer Pariser Postkarte – übrigens mit dem auch bei uns erschreckend verbreiteten falschen Bütten, das dazu noch vergoldet ist. Die Karte trägt den Titel „Passion ardente“ (Glühende Leidenschaft) und zeigt ein Liebespaar. Nun, von den schwülstig-gierigen Blicken abgesehen (sie sehen sich so „notwendig“ an): sie ist, fesch onduliert, völlig nackt – allerdings nur bis zum Ansatz der Brust zu sehen. Der Körper ist von einem widerlichen Orange-Rösa wie ein Marzipanschweinchen: unecht. Der Hintergrund des Paares ist süßliches Rosa in mehreren Stufungen: unecht. In diesem Fall kann man die Kriterien der Verlogenheit an dem Naturvorbild messen, das wiedergegeben werden soll.

Ich habe eine Reihe von Momenten genannt, die wir im „täglichen Leben“ doch bekämpfen, wie Unwahrhaftigkeit und Sichgehenlassen. Warum sollen wir sie in der Sphäre der Kunst dulden? Nein, wir haben den triftigsten Grund, sie gerade in der Kunst nicht zu dulden. Die Kunst ist für uns doch beispielhaft bewältigtes Leben. Das heißt, das, was wir, menschlich-allzumenschlich, in der Wirklichkeit des Alltags nicht leisten, weil wir hinter unseren Normen und Träumen von einem besseren Leben immer zurückbleiben, das wollen wir doch wenigstens in die Sphäre des Beispielhaften und Symbolischen hinüberretten, in das Gebiet der Kunst – und nur ja nicht auch dort noch beleidigen lassen.

Die Unangemessenheit von Form und Inhalt braucht nicht immer nur so negative Kriterien wie die Lüge aufzuweisen. Sie kann Unangemessenheit, sie kann Schwäche der Form sein. So sehr ich also, von Leonhardts Auffassung zunächst abweichend, glaube, daß man Kitsch wenigstens annähernd rational bestimmen kann, so sehr glaube ich an einen subjektiven Spielraum, wenn es sich darum handelt festzustellen: hier liegt Kitsch vor. Von den Formen der Verlogenheit abgesehen, wann eine – ich möchte fast sagen: natürliche – Gefühlsverfettung vorliegt, ist fast so sehr an den persönlichen Geschmack gebunden, wie die Entscheidung, ob eine magere oder sogenannte vollschlanke Frau anziehender sei. Für den einen ist Puccinis „Bohème“ bereits Kitsch, für den anderen nicht.