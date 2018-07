Die Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) ist auf „harten Kurs“ gegangen. Mit zwei- und dreistündigen „Warnstreiks“ in den Verkehrsbetrieben einiger großer Städte ist der anderen und größeren Öffentlichkeit bereits eindringlich demonstriert worden, welcher Mittel man sich zu bedienen gedenkt, wenn die Lohnforderungen in den kommunalen Verwaltungen und Betrieben nicht erfüllt werden. Da der Verwirklichung dieser Forderungen schon von der Sache her Hindernisse im Wege stehen, die nur mit Gewalt beiseite zu räumen sein werden, stehen wir also, wenn uns nicht etwas ganz Neues einfällt, vor der wohl schwersten Lohnauseinandersetzung seit Bestehen der Bundesrepublik.

Die ÖTV hat sich bis jetzt nicht die Mühe gemacht, ihr Ansinnen zu präzisieren. Sie fordert so allgemein wie schlicht und einfach die „Schaffung einer gerechten Relation zwischen dem Einkommen des Handwerkers als Ecklohn zu den Einkommen der vergleichbaren Angestellten und Beamten, einen Ausgleich der inzwischen bereits eingetretenen oder bis zum Verhandlungsschluß noch eintretenden Teuerung und die Beseitigung der Bruttobarlöhne“. Die Gewerkschaft hat es bisher auch unterlassen, sich zu den detaillierten Angaben zu äußern, mit denen ihr Tarifpartner, die „Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände“, die Ablehnung dieser Forderungen begründet hat. Also werden diese Angaben wohl ihre Richtigkeit haben.

Daraus ist zu ersehen, daß von 1954 bis 1956, alles in allem genommen, nur die Bauwirtschaft einen etwa vergleichbaren Lohnerhöhungs-Kraftakt hinter sich gebracht hat. Alle anderen Wirtschaftsbereiche – von regional begrenzten Entwicklungen abgesehen – blieben in der allgemeinen Lohnkletterei hinter den Kommunen zurück. Im vergangenen Jahr, also 1957, wurde mit einer Lohnerhöhung von mehr als 13 v. H. (7 v. H. ab 1. April und 6 2/3 v. H. aus Anlaß der ohne Verdienstausfall vorgenommenen Arbeitszeitverkürzung auf 45 Wochenstunden für die in kommunalen Diensten stehenden Arbeiter) ein weiterer und nicht unbescheidener Sprung nach vorne gemacht. Dazu kommen zahlreiche Sondervergünstigungen sozialer Art, die das Bild von den Einkommensverhältnissen der in den Gemeindeverwaltungen und den städtischen Betrieben beschäftigten Lohnempfänger abrunden: Ihnen wird, weit über die gesetzliche Verpflichtung hinaus, ein Krankengeldzuschuß bis zu 26 Wochen in jedem Kalenderjahr (6 Wochen nach dem Lohnfortzahlungsgesetz!) gezahlt; sie erhalten, im Gegensatz zum Kindergeldgesetz, einen Lohnzuschlag bereits vom ersten Kind an; sie sind, nach einer Beschäftigung von 15 Jahren, nur noch aus wichtigem Grund kündbar; und sie kommen in den Genuß einer zusätzlichen Altersversorgung, die so hoch ist, daß nach der Rentenreform und zusammen mit der gesetzlichen Rente ihre Gesamtversorgung das zuletzt bezogene aktive Arbeitseinkommen erreicht oder sogar übersteigt.

Es wird also nicht leicht sein, den Nachweis zu führen, daß hier zum Nachteil der in kommunalen Diensten stehenden Arbeiter der Gerechtigkeit Gewalt angetan worden ist. Aber der Streit darüber, was hier rechtens und nicht rechtens wäre, ist nur die eine Seite dieser unerfreulichen Angelegenheit. Die andere ist die Frage, woher das Geld für diese Lohnerhöhungen genommen werden soll. Diesmal wird nicht gegen private Arbeitgeber – agiert, sondern gegen Gemeinwesen und in ihrem Besitz stehende Betriebe, deren Etats und Bilanzen offen auf dem Tisch liegen. Es ist kein Geheimnis, daß diese Kassen leer sind. Es wäre interessant, von der Gewerkschaft zu hören, welche Vorschläge sie zur Begleichung der Rechnung zu unterbreiten hat, die, daran ist nicht herumzudeuteln und wie die Dinge nun einmal liegen, im direkten Verfahren und ungeniert der Allgemeinheit präsentiert wird.

Sollen die Gemeindesteuern, etwa die Gewerbesteuer, erhöht werden? Die anderen, die anderen Arbeitnehmer, werden diese Steuererhöhung über höhere Preise auf ihre Schultern zu nehmen haben. Sollen die Gemeinden die Mittel für den Bau und die Unterhaltung der Schulen, Fürsorgeeinrichtungen, Krankenhäuser, Kulturinstitute und Versorgungseinrichtungen kürzen – oder sollen die Straßenbahnbetriebe, die Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, die in vielen Fällen ohnehin schon auf Steuerzahlers Kosten subventioniert werden und mit Gewinnausgleichen untereinander notdürftig in einer Scheinrentabilität gehalten werden,.ihre-Tarife heraufsetzen?,. Wie denken Sie sich das, Herr Kummernuß?

Die Streikdrohungen der ÖTV werfen ein Bündel von Fragen auf – Fragen auch sehr grundsätzlicher und diffiziler Art. Wir wissen, daß es die Gewerkschaften ganz und gar nicht lieben, daß darüber gesprochen wird. Aber es wird, wenn sich die Dinge so entwickeln, wie es im Augenblick den Anschein hat, auch so manchen gewerkschaftlich organisierten Arbeiter geben, der, wenn er entlang den Schienen seiner streikenden Straßenbahn dem heimatlichen Herd oder seiner Arbeitsstelle zustrebt, nachdenkliche und den Gewerkschaften vielleicht keineswegs genehme Überlegungen über den Sinn und Unsinn der sogenannten Tariffreiheit und Tarifhoheit der Sozialpartner anstellen wird. Wolfgang Krüger