Ein wesentlicher Erfolg, auf den die Verwaltung der Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen, in ihrem Bericht für das Geschäftsjahr 1956/57 hinweisen kann, besteht in der Wiedervereinigung von Kohle und Stahl, nämlich in dem Aktienerwerb der durch die Entflechtung aus dem Bereich der Gutehoffnungshütte herausgelösten Bergbau AG Neue Hoffnung. Am Bilanzstichtag betrug der Anteil der HOAG am Aktienkapital der Neuen Hoffnung 88,2 v. H., er hat sich im laufenden Geschäftsjahr auf 98,6 v. H. erhöht. Wie die Verwaltung hierzu mitteilt, wird der Verbund forciert betrieben; konkrete Auswirkungen könnten aber wegen der Kürze der Zeit noch nicht angegeben werden.

Trotz einer leicht rückläufigen Tendenz der Produktionszahlen berichtet die HOAG-Verwaltung über ein befriedigendes Geschäftsjahr. Die Roheisenerzeugung erbrachte 1,414 (1,424) Mill. t oder einen Monatsdurchschnitt von 117 823 t; beim Rohstahl machte das Ergebnis 1,684 (1,693) Mill. t aus, was einem Monatsdurchschnitt von 140 304 t entspricht, und für Walzstahl lautet die Jahreszahl 1,252 Mill. t (1,231), das bedeutet einen Monatsdurchschnitt von 104 344 t. Im angelaufenen Geschäftsjahr sind in allen drei Sparten höhere Ergebnisse erzielt worden: im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres betrug die Roheisenerzeugung im Monatsdurchschnitt 119 000 t, die Rohstahlerzeugung 142 000 t und die Walzstahlproduktion 110 000 t. Auch vom Auftragsbestand her sieht die Verwaltung der Gesellschaft dem Geschäftsjahr 1957/58 befriedigt entgegen. In Oberhausen wurde betont, daß die zufriedenstellende Auftragslage, die über dem Ruhrdurchschnitt liege, eine Beschäftigung für mehrere Monate sichert.

Der leichte Abfall der Jahresproduktion 1956/57 an Roheisen und Rohstahl wird von der Verwaltung mit einer geringeren Zahl der Arbeitstage begründet. Es werden jetzt auch erstmalig konkrete Zahlen über die Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung genannt. Während die Senkung der Lohnstunden je Tonne Rohstahl im Monatsdurchschnitt von 21,0 in 1953/54 auf 14,2 im Berichtsjahr (im Vorjahr: 14,8) einen klaren Rationalisierungserfolg zum Ausdruck bringt, wird die gegenläufige Bewegung dadurch gekennzeichnet, daß die ausgebrachte Menge Rohstahl je Arbeiter ebenfalls im Monatsdurchschnitt von 13,10 im vorangehenden Geschäftsjahr auf 12,52 t abgesunken ist.

Die Hütte Oberhausen, die z. Z. eine Belegschaftszahl von 14 700 zu verzeichnen hat, ist nach den Angaben des Vorstandes an die Grenzen ihrer Kapazität herangekommen. Es wird daher an eine „maßvolle Kapazitätsausweitung“ gedacht. Ein neuer Hochofen wird voraussichtlich Anfang 1959 fertiggestellt sein. Die SM-Stahlwerke sollen durch einen 200-t-0fen ergänzt werden; ein weiterer ist in der Planung. Eine neue Rotoranlage wird bereits demnächst in Betrieb genommen werden. Mit den laufenden und geplanten Neuanlagen soll die Hütte in die Lage versetzt werden, ab Mitte 1959 2 Mill. t Rohstahl jährlich erzeugen zu können. Seit 1953/54 sind im Bereich der HOAG insgesamt 319,3 Mill. DM für Modernisierungsinvestitionen aufgewendet worden, die laufenden Planungen, deren Finanzierung bereits gesichert ist, umfassen etwa 108 Mill. DM.

Der Umsatz von 770 (687) Mill. DM umfaßt einen Exportanteil von 23 (17) v. H. Der erwartete Exportrückgang im laufenden Geschäftsjahr kann auf dem Inlandmarkt voll aufgefangen werden. Der wirtschaftliche Ertrag des Unternehmens hat sich im Berichtsjahr auf dem gleichen Stand gehalten wie 1955/56 (er war im Vorjahr mit etwa 48 Mill. DM angegeben worden). Es wird eine Dividende von 9 (8) v. H. auf das dividendenberechtigte Aktienkapital von 104 Mill. DM der oHV am 28. Januar 1958 vorgeschlagen werden. nmn.