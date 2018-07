In einem ehemaligen Gutshof am westlichen Rande Hamburgs sind junge Menschen aus der Sowjetzone untergebracht. Jungen und Mädchen im Alter von 19 und 20 Jahren. Sie kommen aus den verschiedensten Teilen Mitteldeutschlands und sind auf verschiedenen Wegen herübergekommen. Einige über die Grüne Grenze. Gemeinsam ist ihnen, daß sie Abiturienten sind und aus bürgerlichen Familien stammen. Die Tatsache, daß sie nicht A- und B-Kinder genannt werden durften (so heißen drüben die „Arbeiter- und Bauern-Kinder“ im abgekürzten Verfahren), ist auch vermutlich der Grund, warum ihnen das Recht verweigert wurde, die Universität zu besuchen; beweisen läßt sich dies freilich nicht.

Gemeinsam bereiten sie sich in einem Ergänzungskursus, der von Hamburger Studienräten geleitet wird, nun auf die Prüfung vor, die ihnen den Weg zu den westdeutschen Hochschulen freilegen soll. Der Staat hilft ihnen, indem er für jeden einzelnen den Monatsbetrag von 240 Mark zur Verfügung stellt. Ein Stipendium, das ihnen in ähnlicher Höhe für die ganze Zeit ihres späteren Universitätsstudiums zur Verfügung stehen soll – tröstlich für diese jungen Menschen, die sonst nicht wüßten, wie sie in der ihnen fremden Sphäre der Bundesrepublik zurechtkommen sollten, neiderregend für manchen westdeutschen Studenten, der den größten Teil seiner Studienkosten durch „Werkstudententum“ aufbringen muß.

Respekt vor der Prüfungskommission, vor die sie im März hintreten müssen, ist vorhanden, aber keine Furcht. Sie glauben, daß sie in den naturwisenschaftlichen Fächern, einschließlich Mathematik, auf den mitteldeutschen Schulen nicht weniger gelernt haben als westdeutsche Abiturienten. Fächer wie Geschichte und Deutsch, von der Staatsbürgerkunde ganz zu schweigen, waren natürlich durchsetzt mit östlicher Ideologie. Und das Fremdsprachenfach, das Russische, beherrschen sie, wie sie glauben, nicht so gut wie etwa ein Hamburger Abiturient das Englische beherrscht.

Bei diesen jungen Menschen herrscht Zufriedenheit, ja herzlich dargetane Dankbarkeit, soweit es sich um die äußeren Lebensumstände handelt. Wenn auch ihre Stunden manchmal verdüstert sind in Gedanken an ihre Angehörigen daheim, mit denen sie übrigens im Briefwechsel stehen, so wissen sie wohl, daß ihnen hier im Westen Deutschlands alles zuteil wird, was den Bevorzugten in Mitteldeutschland zugewendet wird! Studium und Staatsstipendium. Aber eines noch obendrein: die Freiheit. Doch dies westliche Geschenk ist nicht ohne Problematik für sie.

Am leichtesten – so scheint mir – begreift dies ein Westdeutscher dann, wenn er sich an das Verhalten unserer Zwanzigjährigen in den ersten Nachkriegsjahren erinnert. Sollten sie – eben aus der Gefangenschaft entlassen – den strengen Re-Educators erzählen, daß sie nicht nur bei der Truppe, sondern auch vorher, in den Gruppen der HJ, Erlebnisse hatten, die so übel gar nicht waren? Manchmal genügte die Erinnerung an einen „anständigen“ Fähnlein-Führer, sie die langweilige politische Unterweisung vergessen zu lassen gegenüber dem Gedächtnis an Stunden und Wochen harmloser, wenn auch disziplinierter Kameradschaft. Unter den aus Mitteldeutschland geflohenen Abiturienten jedenfalls geben einige ganz unbekümmert zu, daß sie bei der „FDJ“ manches Schöne erlebt haben, das sie nicht missen möchten: Kameradschaft, Hilfsbereitschaft, eine Gemeinschaft, in der dort, wo ein „anständiger“ FDJ-Führer das Kommando hatte, das Private, Persönliche nicht ausgeschlossen war. Und dies ist nur das kleinste Beispiel für all die vielen Möglichkeiten, daß einer, der aus einem autoritären Staatsgebiet kommt, die Anschauungen und Sitten der demokratischen Lebensformen nach allen Regeln der Kunst mißversteht.

Wer unter uns Westdeutschen 1945 alt genug war, um sich an politische Leitbilder der Weimarer Republik halten zu können, hat Glück, aber dabei noch lange keine Garantie gehabt, daß er sich nicht irrte. Später stellte sich ja erst heraus, was Allemanns Buchtitel sagt: „Bonn ist nicht Weimar.“ Aber erst die anderen, die bei besten demokratischen Absichten eben deshalb nichts Demokratisches begreifen konnten, weil sie in einem autoritären Staatswesen erzogen waren! Zwar waren damals noch Besatzungszeiten; und Armeen – seien es auch die westlichen – sind nie sonderlich geeignet, Anschauungsunterricht demokritischen Verhaltens zu erteilen. Doch dieser Einschränkung muß entgegengesetzt werden, daß wir es schließlich dann doch selber waren – und nicht die westlichen Mächte –, die diesen unseren demokratischen Staat errichteten.

Und wenn wir mittlerweile auch vergessen haben, welch sonderliche Vorstellungen über eine wohlgeordnete und zugleich freie Staatsform unter manchen von uns, vom kühnen Theoretiker bis zum Sektierer und zum Pfiffikus, im Schlange waren, so reicht unsere Nachkriegserinnerung doch wohl noch so weit, daß wir wenigstens mitfühlen können, von welcher Hilflosigkeit die Menschen geplagt sind, die aus der Sowjetzone zu uns geflüchtet sind und die jetzt nicht wissen, ob dies Wesen und Treiben, das sie bei uns staunend betrachten, echt, dauernd oder aber zum Untergang verurteilt sei.