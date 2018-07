Es kommt uns mit dieser neuen Serie „Wir stellen zur Diskussion“ darauf an, einen journalistisch gangbaren Weg zu finden, um der Überzeugung Ausdruck zu geben, daß Meinungsverschiedenheiten schön und belebend sein können, daß zuweilen die so hoch geschätzte „Linie“ zugleich eine Verarmung des drei- oder gar vierdimensionalen Lebens bedeuten kann, derart nämlich, daß nur eine Dimension übrigbleibt: eben die Linie. „Wir stellen zur Diskussion“ ist der Versuch, Fragen, die sich dazu anbieten, in mehr als einer Dimension zu sehen. Es kommt dabei auf knappe, pointierte Formulierungen an, auf die Kunst, scharf zuzuschlagen, aber dabei nur die Sache zu treffen – und auf die noch größere Kunst: dem Partner zuzugestehen, daß er nur die Sache treffen wollte, also nichts übelzunehmen.