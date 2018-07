Inhalt Seite 1 — Wer will Simba haben? Seite 2 Auf einer Seite lesen

RH-Hamburg

Er ist gerade beim Arzt, muß aber gleich zurückkommen“ sagt der Herr am Empfang. Bald darauf hält der Wagen vorm Haus, und dann tritt ein Mann ins Büro, der strahlend seine leicht blutende Hand betupft. „Der wird schon janz schön keß“, sagt er, „der kommt sich!“

Der Mann meint damit den kleinen, kranken Löwen, der seit fünf Tagen im Tierhort in der Süderstraße gepflegt wird. Unordnung und frühes Leid haben ihn schwach und rachitisch gemacht. Er ist in höchstem Maße unterernährt und sieht einem Löwenbaby von zwei Monaten ähnlich, obwohl sein Alter auf wenigstens viereinhalb Monate geschätzt wird.

Die vielen Hunde im Heim des Tierschutzvereins beginnen ein großes Bellkonzert, und dann ist der kleine Löwe wieder in seinem Stall. Und obwohl dieser Tierhort, der in alten, unmodern eingerichteten Gebäuden untergebracht ist, eher düster und trostlos wirkt als behaglich – für den kleinen Löwen bietet er höchsten Komfort. Er bewohnt eine kleine Zweizimmerwohnung, aus Eß- und Wohnzimmer bestehend, die ein Durchgang verbindet. Da steht in der Ecke des Eßzimmers das lecker unzubereitete Mal: rohes Kalbfleisch. Der Löwe frißt etwas davon. Die Spritzen, die er beim Arzt bekam, sowie das Vitaminpräparat und der Lebertran fördern den Appetit des kleinen Kranken. Aber er sieht doch noch recht kümmerlich aus, das Pelzchen ist matt und struppig.

Es war kein leichtes Säuglingsleben, das Simba bisher hatte. Aber jetzt ist alles gut. Er trottet in die dick mit Stroh gepolsterte Wohnstube hinüber und wirft sich hin. Seine Pflegerin krault ihm den kleinen Wollbauch. Das entlockt dem großköpfigen Kätzchen Töne, die ein Lautverstärker leicht als Löwengebrüll wiedergeben könnte. Aber noch macht der kleine Löwe niemanden bange. Jetzt ist wichtiger, daß er nichts mehr zu fürchten hat.

Was war hier geschehen? „Zweckentfremdete Tierhaltung“ sagt der Vorsitzende des Tierschutzvereins. Einem Kellner und einer Bardame war eines Tages der Gedanke gekommen, daß es einträglich sein müßte, mit einem jungen Löwen durch Lokale und über Land zu ziehen, und die Leute mit dem Tierchen im Arm zu photographieren.

Sie gingen zu Hagenbeck und kauften Simba für fünfhundert Mark. Und das Geschäft ging auch ganz gut. „Manchmal ließ er ja das Kreuz ein bißchen durchhängen“, erzählte die Bardame dem Herrn vom Tierschutzverein, der sie aufgesucht hat, „und mit den Hinterbeinen knickte er öfter ein. Aber sonst war er eigentlich ganz in Ordnung.“