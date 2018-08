Inhalt Seite 1 — Wie spielt man heute Klassiker? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Johannes Jacobi

Viel mehr Zuschauer fühlen sich von den Klassikern angesprochen als von neuen Theaterstücken. Im Deutschen Schauspielhaus zu Hamburg wird Goethes „Faust I“ seit einem Jahr vom Publikum derartig überlaufen, daß Eintrittskarten Mangelware sind. Der Regisseur Gustaf Gründgens hat eine Darstellungsart gefunden, die das „dramatische Gedicht“ in szenisch sichtbare Beziehungen setzt zu einem Zeitalter, das sich selber in Atomexplosionen und Rock’n’Roll-Tänzen erkennt.

Anders verlief ein ähnliches Experiment im Darmstädter Landestheater. Dort hatte sich ein junger Regisseur mit jungen Schauspielern des Goetheschen „Urfaust“ bemächtigt. Gemeinsam versuchten sie, nicht nur die Form, sondern auch die Werksubstanz aus dem Empfinden junger Menschen von heute zu interpretieren. Die Rechnung ging nicht auf. So sehr einzelne Betrachter den Mut zum Experiment lobten, überwiegend wurde es abgelehnt, weil dort nicht nur die äußere Erscheinung, das Kleid einer neuen Sehmode angepaßt, sondern die Gestalt entstellt worden war.

Das Klassiker-Problem des deutschen Repertoiretheaters heißt: Antwort suchen auf die Fragen der Gegenwart aus dem Geistesgut der Vergangenheit.

Beklopft man die Tradition, dann zeigt sich, daß heute dieses, morgen jenes Kunstwerk „antwortet.“ Die Größe der Klassiker beruht auf ihrer Fähigkeit, daß sie eine Zeitlang stumm bleiben dürfen und übermorgen plötzlich als „heutig“ gelten.

Ein interessantes Experiment, Klassiker „heutig“ zu machen, ist in Köln zu sehen. Dort wurde vor einem halben Jahr Shakespeares „Hamlet“ als erstes Schauspiel auf die Bühne des neu erbauten Großen Hauses gestellt. Seitdem bewährt sich der „Hamlet“ in Köln als ein ähnlicher Publikumsschlager wie der „Faust“ in Hamburg.

Friedrich Siems hat als Regisseur einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie in Berlin einst Leopold Jeßner, dessen „Hamlet im Frack“ zum Schlagwort geworden ist. Der Kostümeffekt brachte auch der Kölner Aufführung Etikette ein wie „Hamlet im Duffle Coat“.