Deutschland vor der „Machtergreifung“ der NSDAP – Diagramm der politischen Kräfte einer morschen Republik

Von Theodor Eschenburg

Wie es zum Hitler-Regime kommen konnte, jener braunen Diktatur, die am 30. Januar 1933 – heute vor einem Vierteljahrhundert – bei Fackelschein in die deutsche Geschichte trat und am 8. Mai 1945 unter den Trümmern des Reiches begraben wurde, das haben sich Millionen gefragt und das haben auch viele zu beantworten versucht, in dickleibigen Büchern, langen Vorträgen, tiefgründigen Geschichtsessays. Dies ist eine Zeitung, und ihre Zeilen sind knapp. So hat uns Professor Theodor Eschenburg, der Tübinger Ordinarius für wissenschaftliche Politik – unsern Lesern als ständiger Mitarbeiter gut bekannt – eine konzise, gestochene Analyse jenes diabolisch-komplizierten und doch zugleich so grotesk-simplen Kräftespiels geschrieben, das dem dunklen Januartag voranging, der das Ende eines guten demokratischen Anfangs und der Anfang eines schlimmen totalitären Endes war.

Im Sommer 1930 löste der damalige Reichskanzler Brüning den Deutschen Reichstag auf, weil das Parlament in der schweren, sich ständig verschärfenden Wirtschaftskrise sein Sanierungsprogramm abgelehnt hatte. In den darauffolgenden Wahlen erhielten die Nationalsozialisten 107 Mandate und wurden damit zur zweitstärksten Partei; die Kommunisten erhielten 77 Reichstagssitze. Da sich eine parlamentarische Mehrheit für die Regierung nicht mehr fand, regierte Brüning mit Notverordnungen. Er war der vom Reichspräsidenten eingesetzte, von den demokratischen Mittelparteien und der Sozialdemokratie geduldete, legale Diktator. Trotz aller Gegensätze tolerierte ihn auch die Sozialdemokratie wegen seiner Gewissenhaftigkeit in der Einhaltung der Verfassung. Sie wußte, daß Brünings Sturz zu einer Regierung der rechts stehenden antidemokratischen Parteien führen würde, zu denen neben den Nationalsozialisten die Deutschnationalen unter Hugenberg gehörten.

Brüning wollte die Krise Meistern und gleichzeitig die Demokratie bewahren. Hugenberg und Hitler hingegen wollten die Krise ausnutzen, um die Demokratie zu beseitigen.

Nun war Brüning ganz vom Reichspräsidenten abhängig, dessen Amtsperiode im März 1932 ablief. Da Hitler neben Hindenburg der einzig aussichtsreiche Kandidat für den Reichspräsidentenstuhl war, mußten diese Wahlen also auch darüber entscheiden, ob der Kanzler im Amt bleiben werde. Brüning gelang es, die republikanischen Parteien einschließlich der Sozialdemokratie dazu zu bewegen, Hindenburg wiederzuwählen, gegen den sie 1925 gestimmt hatten. Die Wahl Hindenburgs war für Brüning eine plebizitäre Bestätigung.

Brüning stand damals vor zwei großen außenpolitischen Erfolgen: der Annullierung der Reparationen und der alliierten Anerkennung des deutschen Anspruchs auf Rüstungsgleichheit. Das hätte auch im Volksbewußtsein seine Stellung und damit die der Demokratie befestigt, wie sich 1923 an Stresemann gezeigt hatte.