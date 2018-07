Von Carl Georg Heise

Bist Du schon Einmal einem wirklich großen Menschen begegnet, so einem, den die Engländer einen big old man nennen? Wohl noch nicht, soweit ich Deinen Lebensablauf zu übersehen vermag.

Nun könnte ich mir vorstellen, daß Du antworten wirst: Nein, ich habe keinen großen Mann gekannt, habe aber auch gar kein Verlangen danach. Ich kenne Menschen, von denen ich in meinem Fach viel gelernt habe und die man deswegen vielleicht mit „Sehr verehrter“ anredet, wenn man ihnen schreibt, ohne indessen dieser Verehrung ihr volles Gewicht zu geben. Auch kenne ich Menschen, die ich liebhabe, einen vor allem, das ist mir wichtiger als alle menschliche Größe, die doch immer eine recht fragwürdige Sache bleibt. Und was soll ich mit einem großen Mann anfangen? Die Entfernung ist doch nicht mit ein paar höflichen Redensarten zu überbrücken, und ihm nachzueifern, wäre Vermessenheit. Die Werke großer schöpferischer Persönlichkeiten, ja, die bedeuten mir etwas, es gehört ja auch bis zu einem gewissen Grade zu meinem Beruf, mich mit ihnen zu beschäftigen und ihren Rang festzustellen. Die Person aber tritt hinter das Werk zurück, ist sozusagen in das Werk eingegangen, da stört mich eher die Kenntnis ihrer sicherlich oft recht irdischen Erscheinung.

Das alles läßt sich hören. Aber möchtest Du nicht doch vielleicht Rembrandt oder Beethoven gekannt haben? Ich meine nicht: ihnen dauernd nahe gewesen sein in ihrem täglichen Leben, dessen Rhythmus in keinem Augenblick dem unsrigen vergleichbar, ja kaum für uns erträglich gewesen wäre. Ich denke nur daran: etwa für eine Stunde ihre leibliche Gegenwart erlebt, das gespürt zu haben, was man heute mit einem schon etwas abgedroschenen Wort ihre Ausstrahlung nennt.

Vielleicht wirst Du auch diese Frage verneinen, sie als abwegig empfinden. Das liegt aber, so möchte ich meinen, nur daran, daß Dir bisher ein solches Erlebnis noch nicht zuteil geworden ist und Du vielleicht nicht daran glaubst, daß es auch in unserer Zeit möglich ist.

Ich schreibe Dir von alledem, weil eben ein großer Mann bei uns gewesen ist. Erst vor wenigen Stunden ist er gegangen, und noch erscheinen mir die Räume, die er betreten hat, verändert, erfüllt noch vom Abglanz seines Wesens. So will ich versuchen, Dir davon zu erzählen.

Bangt man ein wenig solchem Besuch entgegen, so ist es das siebente Zeichen für den Rang des Eintretenden, daß solche Bangnis sofort verschwindet. Ausschließlich gescheite Menschen können sehr verlegen machen, wahrhaft große Menschen niemals, daran lassen sie sich erkennen. Ferner noch an etwas Wichtigerem: daß sie uns über uns selbst hinausheben, daß auch wir mit anderen Zungen reden, gewiß nicht bedeutend – woher sollten wir es nehmen? – aber bedeutsam.