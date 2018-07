Es ist für den Außenstehenden nicht ganz einfach, sich ein Bild darüber zu machen, welche Stellung die Degussa, Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt/Main, innerhalb der deutschen Wirtschaft einnimmt. Natürlich weiß er, daß es sich um einen sehr bedeutsamen und angesehenen Industriekonzern handelt. Ein Blick auf die Bilanz bringt aber schon die erste Verwirrung. Sie ist nämlich nach den Richtlinien für Kreditinstitute aufgestellt. Hierzu ist das Unternehmen verpflichtet, weil es auch eine Bank ist, die Einlagen annimmt und sonstige Bankgeschäfte betreibt. Diese aber bestimmen nicht den Charakter der Degussa. Schon eher wird er von dem Geschäft in Edelmetallen (Gold, Silber und Platin) geprägt. Die Degussa ist nämlich der bedeutendste deutsche Goldhändler. Goldbarren, die ihr Firmenzeichen tragen, sind an der Londoner Goldbörse zum Handel zugelassen.

Aus der ursprünglichen Scheideanstalt aber ist nach und nach das große weitverzweigte Industriegeschäft gewachsen. Dabei ist, vor allem wenn man die Beteiligungen einberechnet, ein recht aufgesplittertes Fabrikationsprogramm entstanden, das keine innere Systematik erkennen läßt. In den zurückliegenden Aufbaujahren haben fast alle Abteilungen der Degussa gut verdient. Ob das stets so weitergeht, ist eine andere Frage. Zwar ist der Umsatz im letzten Geschäftsjahr noch mehr angestiegen, doch zeigt sich eine gewisse Abflachung in der Expansion des Inlandabsatzes. In einzelnen Fällen ist nach Angabe im Geschäftsbericht sogar die obere Grenze des derzeitigen Bedarfes sichtbar geworden. Die Degussa macht, um dies auszugleichen, große Anstrengungen bei der Förderung der Ausfuhr. Das auch hierin sichtbar werdende Bemühen des Unternehmens, Risiken entgegenzuwirken, geht offenbar weitgehend auf den besonderen Charakter des Edelmetallgeschäftes zurück. In ihm kann auf die Dauer ein Unternehmen nur bestehen, wenn es immer wieder neue Reserven schafft und im täglichen Geschäft vorsichtig operiert, damit auf alle Fälle das Vertrauen des In- und Auslandes erhalten bleibt.

Sichere Geschäfte aber sind nur dann lohnend, wenn höchste Leistungen geboten werden. Der Forschung und der Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde deshalb von der Degussa immer große Bedeutung beigemessen, was wiederum nicht unerheblich zu dem sehr -zersplitterten Produktionsprogramm beigetragen hat. Der für den Außenstehenden interessanteste Teil sind heute dabei die Arbeiten zur Herstellung von Reaktormetallen, die in einem vergrößerten Umfanee fortgesetzt wurden. Dabei haben sich Erfahrungen der Degussa-Abteilung „Industrie-Ofenbau“ als nützlich erwiesen, was wiederum erkennen läßt, daß auch im technischen Bereich des Konzern., vielfache Fäden hin- und herlaufen.

Es ist klar, daß ein so organisiertes Unternehmen an seine Mitarbeiter in allen Bezirken hohe Anforderungen stellen muß. Leistung aber verlangt Gegenleistung. Ein besonderer Standard auf sozialpolitischem Gebiet ist notwendig, um qualifizierte Menschen heranzubilden und an das Werk zu fesseln. Aus einer solchen Gesamtschau heraus muß man die Bilanz lesen.

In den letzten beiden Geschäftsjahren ist vor allem das Anlagevermögen gewachsen, und zwar um rd. 10 Mill. DM. Seit 1948 hat es sich mehr als verdoppelt. Es beträgt zur Zeit 66,5 Mill. DM. Dabei ist das Investitionsprogramm noch keineswegs abgeschlossen. Die Bar-Liquidität hat sich trotz großer Investitionen, kaum verändert. Die Bankguthaben und die baren Mittel, die durch eine Kapitalerhöhung im Geschäftsjahr 1955/56 angereichert wurden, zeigen nur eine geringe Abnahme. Die Verringerung der Liquidität ist bis jetzt nur in einem Anwachsen der Verbindlichkeiten, und zwar bei den Positionen Warenschulden und Anzahlungen an Lieferanten und Konzernforderungen zu erkennen, was man als ein Zeichen dafür ansehen kann, über welche Möglichkeiten, die man sehr wohl auch als innere Reserven bezeichnen kann, die Degussa verfügt.

Die ständige Festigung der inneren finanziellen Stabilität würde wahrscheinlich den Aktionären wenig gefallen, wenn sie nicht von einer wohlüberlegten Dividendenpoiitik begleitet wäre. Die Dividende ist von Jahr zu Jahr um einen Punkt gestiegen; sie soll nach den Vorschlägen der Verwaltung für das Geschäftsjahr 1956/57 elf v. H. betragen. W. Ringleb