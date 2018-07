Die August-Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, wird ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 1956/57 eine Dividende von 9 v. H. auf 290 Mill. AK ausschütten. Ferner nimmt die Verwaltung zu dem Umtauschangebot an die freien Aktionäre der Deutschen Edelstahlwerke Stellung: Die Annahme über eine im Anschluß an den Umtausch beabsichtigte Kapitalerhöhung bei den DEW entbehrt der Grundlage. Daß ein Umtausch von DEW-Aktien aus dem Besitz der freien Aktionäre gegen ATH-Aktien nicht gewesen sei, habe den damaligen Absichten entsprochen. Das Umtauschangebot sei nur deswegen gemacht worden, weil „von dritter Seite über die noch im Besitz der freien Aktionäre von DEW befindlichen Aktien Überlegungen angestellt“ worden seien, die eine Änderung der Auffassung notwendig gemacht habe.

Die zur Allianz-Gruppe gehörende Frankfurter Versicherungs-AG, Frankfurt a. M., legt die Abschlüsse für 1955 und 1956 vor. Die Bruttoprämieneinnahme stieg von 64,06 Mill. (1954) auf 84,43 Mill. DM in 1956. Die Zahl der bestehenden Versicherungsverträge erhöhte sich in den beiden Geschäftsjahren um 24,15 v. H. auf 2,61 Mill. Der Geschäftsverlauf ergab 1955 wieder bedeutende Verluste in den Branchen Haftpflicht und Unfall, dennoch konnten beide Sparten 1956 mit einem geringen Überschuß abschließen. Nach Verstärkung der Rücklagen werden für 1955 aus dem Reingewinn auf 2,4 Mill. DM vollgezahltes Grundkapital 7 v. H. Dividende und für 1956 auf das um-1.2 Mill. DM erhöhte Grundkapital 8 v. H. ausgeschüttet. (AR-Vors.: Dr. Hans Goudefroy (Allianz); Vorst.-Vors.: Carl Otto Pape.)

Die Demag ist federführend in einem deutsch-belgischen Konsortium, das den Aufbau eines vollständigen Hüttenwerkes bei Lissabon übernommen hat. Von deutscher Seite gehören die Rheinstahl-Industrie-Planung GmbH und die Firma Carl Still und von belgischer Seite das Syndicat Beige d’Entreprise à l’Etranger SYBETRA der Gruppe an. Die Kapa ität des neuen Hüttenwerkes, das im Laufe der nächsten drei Jahre errichtet werden soll, wird zunächst 250 000 t Rohstahl betragen; die Walzwerkskapazität wird auf 150 000 t Feineisen und 50 000 t Mitteleisen pro Jahr eingerichtet.

Die Bilanzsumme der Deutschen Schiffsbeleihungs-Bank AG, Hamburg, die in diesem Jahre ihr 40jähriges Jubiläum feiert, hat sich in 1957 um rund 46 v. H. auf 180,2 Mill. DM erhöht. Der größte Teil der Zunahme entfällt auf Ausleihungen an die Seereedereien. Erfreulich ist, daß sich der Absatz von siebenprozentigen Schiffspfandbriefen im Rahmen des steuerbegünstigten Sparens mehr als verdoppelt hat.