Konten und Grundstücke im Ausland

In den Spalten Ihres Wirtschaft- und Finanzteiles Ist jetzt häufig von einer unbehinderten Kapitalausfuhr die Rede. Von der Landeszentralbank konnte Ich leider keine befriedigende Auskunft erhalten, unter welchen Voraussetzungen ich ohne Genehmigung z. B. ein Sparkonto anlegen oder ein Grundstück im Ausland erwerben kann. Vielleicht wissen Sie Rat? B. B., Nürnberg

Antwort: Wenn Ihre zuständige Landeszentralbank Ihnen bislang keine Auskunft geben konnte, dann lag es wahrscheinlich daran, daß Sie sich vor Erlaß der in Frage kommenden Bestimmungen erkundigt haben. Deviseninländern ist es nach Verfügungen vom 21. November 1957 sowie vom 11. Januar 1958 gestattet, im Ausland sowohl Sparkonten zu unterhalten als auch Grundstücke zu erwerben. Sie können sich also an eine ausländische Bank mit der Bitte um Hinrichtung eines Sparkontos wenden. Sie kaufen dann die betreffenden Devisen bei Ihrer Bank, die auch die Überweisung vornimmt. Mit den Mitteln dieses Kontos (oder auch mit anderem Geld) erwerben Sie später das Grundstück.

Bevor Sie jedoch an derartige Transaktionen herangehen, orientieren Sie sich bitte genau über die Devisenbestimmungen des Landes, in dem Sie ein Konto errichten wollen. Denn es gibt Länder, welche die Kapitaleinfuhr gestatten – aber die Kapitalausfuhr nicht. Im letzteren Falle liegen Sie mit Ihrem Geld fest. Im übrigen ist es für Ausländer nicht in jedem Land möglich, ohne weiteres Grund und Boden zu erwerben. Auch darüber müssen Sie sich unbedingt vorher erkundigen.