Bei uns in der amerikanischen Zone ist seit einiger Zeit der „General“ verschwunden – abgeschafft, rund herausgesagt. Der „General“ nämlich in: Generalmusikdirektor, Generalintendant, Generaldirektor. Schon im Frühjahr hörte man davon, daß die Militärregierung darauf bestehe. Das allerhübscheste an dieser umerzieherischen Direktive, die von einem Mißverständnis ausgeht, ist nicht dieses Mißverständnis, sondern die Tatsache, daß sie wohl schließlich von – Generälen angeordnet worden ist. Hanns Braun