Hessen K a, Frankfurt eit dem I November 1957 stehen im Frankfurter Stadtteil Heddernheim neunzig KomfortDie Mieter, die zum Teil seit acht Jahren auf Das bedeutet, daß nun ein halbes Jahr lang Man hat einfach vergessen, die Konstantinstraß zu bauen. Die Suche nach dem Schuldigen konzentriert sich jetzt natürlich in erster Linie auf das Stadtbauamt. Sollte der Vergeßliche etwa jener Dezernent Dr. Kampffmeyer sein, der erst vor kurzem in einem Referat auf die "unverantwortlichen Wohnungslücken" im Frankfurter Stadtgebiet hingewiesen hat? Dr. Kampffmeyer ist aber nicht nur Baudezernent, sondern auch Aufsichtsratsmitglieii der geschädigten Gesellschaft. Wenn er also nach den Gründen dieser bauamtlichen Vergeßlichkeit forschen will, muß er sich wohl selbst einen bösen Briel schreiben So ist es vielleicht verständlich, daß er nicht gerr. Auskunft über diesen Vorfall geben will. Dei Herr Dezernent sei nicht da, sagt die Dame an Telephon. Sie verbindet weiter mit anderen Herren. Doch von diesen ist einer nicht zuständig, ein anderer war gerade in Urlaub, ein dritter ist "doct man nur ein Sachbearbeiter".

Lapidar erklärt schließlich ein Baudirektor: "Ach, jetzt fangen Sie auch noch mit der Konstantinstraße an . Na ja, wir sind eben im Straßenbau noch ein bißchen zurück!" Was würde wohl einem Kaufmann passieren, einem selbständigen Architekten "oder gar einem Arzt, wenn er derart "ein bißchen zurück" wäre?