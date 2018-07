Inhalt Seite 1 — Exhumierung 1958 Seite 2 Auf einer Seite lesen

W. P., Berlin

Ein Januarmorgen in Berlin-Grunewald: klarblauer Himmel, milde Kälte, scharfe Konturen der Kiefern. Wenige hundert Meter von der neuen Schnellstraße entfernt, auf dem Johanna-Platz, ein Leichenwagen. Daneben Männer, die den gefrorenen Boden aufkochen. Jungen vom benachbarten Rathenau-Gymnasium ringsum, es ist Pause, sie rauchen und schieben Kautabak zwischen die Zähne.

Neben der Grube wird abgelegt, was die Männer finden: Wehrmachtschuhe, das stählerne Gerippe eines Karabiners, Kochgeschirrdeckel, Gebeine der Toten. Es sind fünf, die im April 1945 hier verscharrt wurden.

Ein Mann sortiert die sterblichen Überreste, ein anderer durchsucht die Bekleidungsstücke nach Munition. Die stapelt er neben den Gebeinen auf. Ein Heeresoffiziersdolch kommt zum Vorschein, verrostet. Ein Dolch des „NS-Fliegerkorps“ mit Silberbeschlägen, fast neu, auch heute noch – das schwarze Hakenkreuz auf weißem Grund ist unversehrt. Die Sonne fällt darauf, läßt es infernalisch zwischen den Gebeinen der Gefallenen leuchten.

Die Gymnasiasten albern, sie rauchen, sie kauen Brote und Kaugummi. Einer macht Witze. Die Männer graben. Ein Polizist kommt und schnauzt die Schüler an. Aber sie wollen nicht verschwinden. Der Polizist brüllt. Nur zögernd schieben die Jungen, die Hände in den Hosentaschen, am Grab vorbei zur Schule hinüber. Dort klingelt es zur nächsten Stunde.

Leute kommen. Schweigend umstehen sie die Grube. Hier ruhte auch ihre Vergangenheit, die vor 25 Jahren, am 30. Januar 1933, in dieser Stadt durch das Brandenburger Tor einmarschierte.

An der Litfaßsäule werben Kinos für „Der Tod war schneller“ und „Rindvieh Nr. 1“. Davor steht der Leichenwagen. Die Männer stellen jetzt die schwarze Kiste mit dem Gebein in einen Sarg. Die Erkennungsmarke, unversehrt, die ein Mann mitnimmt, trägt die Nummer eines Angehörigen des Arbeitsdienstes. Niemand hat sich 1945 die Mühe femacht, die Marke zu teilen, um die Familie zu enachrichtigen. Irgendwo in Deutschland wird bald ein Mensch die Todesnachricht erhalten: „Gefallen auf dem Johanna-Platz in Berlin-Grunewald 1945, gefunden im Januar 1958...“