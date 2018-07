Inhalt Seite 1 — Freier Zinswettbewerb wäre gefährlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Waldemar Ringleb

Der Zentrale Kreditausschuß, in dem die fünf Spitzenverbände des westdeutschen Kreditgewerbes zusammengeschlossen sind, hat in der vergangenen Woche die Anpassung der Zinssätze für Sicht-, Termin- und Spareinlagen an die letzte Diskontsenkung beraten. Die Erörterungen haben zu keiner Einigung geführt. Die Beratungen werden am 30. Januar fortgesetzt.

Nach der Diskontsenkung vom 16. Januar sind die Bankzinsen wieder aktuell geworden. Die Sollzinsen, also die Zinsen, die die Banken für die von ihnen gegebenen Kredite fordern, wurden bereits, entsprechend den Bestimmungen, automatisch mit der Diskontänderung um 1/2 Prozent herabgesetzt. Diese Sollzinsen sind jedoch nur Höchstsätze, die von den Banken unterschritten werden können. Die Banken machen von dieser „Freiheit“ auch Gebrauch; bei der Gewährung sehr großer Kredite werden vielfach Sonderkonditionen vereinbart. Dem können sich die Institute, da sie untereinander in einem heftigen Wettbewerb um die Großkundschaft stehen, nicht entziehen. Ganz anders ist es bei den Habenzinsen, also den Sätzen, die die Banken für Einlagen und Sparguthaben zahlen. Ihre Festsetzung erfolgt, jeweils im Anschluß an eine Diskontänderung, durch einen besonderen Beschluß der Bankenaufsichtsbehörde. Diese hört vorher die Geschäftsbanken, die sich im sog. Zentralen Kreditausschuß untereinander abstimmen und nach Möglichkeit ein gemeinsames Votum gegenüber der Bankenaufsicht abgeben. Nach den Bestimmungen des Kreditwesensgesetzes sind die Bankenaufsichtsbehörden weiterhin verpflichtet, im Einvernehmen mit dem Zentralbankrat der Bundesbank zu handeln. Die Habenzinsen bilden sich also nicht im freien Markt; sie werden administrativ festgesetzt. Das ist naturgemäß nicht ganz einfach, weil es dabei jedesmal darum geht, die privatwirtschaftlichen Interessen der Banken und ihrer Kundschaft mit den Notwendigkeiten der Kreditpolitik in Einklang zu bringen.

Es ist nun nicht uninteressant, einen Blick auf die Verhältnisse vor dem ersten Weltkrieg zu werfen, als es einen Zinsdirigismus noch nicht gab und diese Sätze sich freier im Markt bildeten: Am 1. Juli 1914 setzte die Reichsbank ihren Diskontsatz auf 5 v. H. fest; vorher betrug er 4 v. H. In den guten alten Zeiten gab es also auch hohe Zinssätze, denen gegenüber die derzeitige Bankrate von 3 1/2 H. niedrig erscheint. Wie sahen damals die Habenzinsen aus? Für täglich fällige Gelder betrugen sie 3 v. H., der Sparzins 4 v. H. Das ist im Vergleich zu dem, was zur Zeit gilt, recht viel; denn für täglich fällige Gelder werden heute in provisionsfreier Rechnung nur noch 3/4, in provisionspflichtiger Rechnung 1 1/4 v. H. gezahlt. Depositenkonten, die in etwa mit Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist zu vergleichen sind, werden mit 3 1/2 v. H. verzinst. Die Kreditkosten (Sollzinsen) setzten sich vor dem ersten Weltkrieg aus einem Sollzins von 6 v. H. und einer Kreditprovision von 1/8 v. H. pro Quartal zusammen, das heißt, sie betrugen 6 1/2 v. H. gegenüber zur Zeit 8 v. H. im Regelfalle.

Die Kredite stellen sich also heute in etwa 1 1/2 v.H. teurer als 1914, während die Banken für ihre Einlagen damals wesentlich mehr bezahlten. Mit anderen Worten: die Zinsspanne der Banken war vor dem ersten Weltkrieg erheblich kleiner als heute. Die Institute haben aber auch damals gut verdient. Hier zeigen sich Strukturänderungen, die man ernsthaft beachten muß, zumal in der Diskussion über die Habenzinsen die Zinsspanne eine sehr große Rolle spielt.

Die heute höhere Zinsspanne hat ihren Grund vor allem in der wesentlich größeren steuerlichen Belastung der Geschäftsbanken. Wenn auch an sich die Steuern auf Ertrag und Einkommen nicht in die betriebswirtschaftliche Kalkulation eingehen, so bilden sie de facto doch einen Unkostenbestandteil, der weitergewälzt wird. Dazu kommen die Mindestreserveverpflichtungen, die die Banken zwingen, 13 v. H. der Einlagen von Deviseninländern zinslos bei der Notenbank zu halten, ferner die sehr erhöhten Personalkosten, die durch Rationalisierungen keinesfalls ganz aufgefangen werden können. Zu beachten ist weiterhin, daß heute die Gelddisponenten der großen Unternehmen – es sind meist gewiegte Geschäftsleute – sehr viel schärfer rechnen als früher und den Bestand der laufenden Konten, die nur einen kleinen Zinsertrag bringen, möglichst niedrig halten, während in den guten alten Zeiten ein wohldotiertes laufendes Konto für eine gediegene Firma eine Selbstverständlichkeit war.

Dennoch wird man sich die Frage stellen müssen, ob nicht auch durch die administrative Zinsbildung die Zinsspanne größer ist als die, die sich auf einem wirklich freien Markt bilden würde. Hierfür spricht die Erfahrung, die immer wieder bei Aufhebung dirigistischer Maßnahmen gemacht worden ist. Obwohl dies jeder weiß, scheut man sich – und zwar nicht nur bei den Banken –, entsprechende Konsequenzen zu ziehen; man befürchtet, daß bei einer in einem scharfen Wettbewerb auf das engste reduzierten Zinsspanne die Ertragslage der Banken stärker Not leiden würde, als es auch für ihre Kundschaft gut wäre. Natürlich kann den großen Banken so leicht nichts passieren, weil sie vorsichtig sind und dies bei ihrer wirtschaftlichen Stärke auch sein können. Für die kleinen Institute aber könnte ein freier Zins-Wettbewerb gefährlich werden. Rote Zahlen in ihren Bilanzen sieht niemand gern. Bei geschwächten Reserven führt ein scharfer Wind oder ein mißlungenes Geschäft nur zu leicht dazu, daß der Schalter geschlossen werden muß, wovon auch die Nichtbeteiligten betroffen werden.