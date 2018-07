Mit einer besonderen Aktivität auf dem Gebiet des Kraftwerksbaues auf Kernenergiegrundlage ist bei dem größten Versorgungsunternehmen der Bundesrepublik vorerst nicht zu rechnen. Die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG, Essen, – die jetzt ihren Abschlußbericht für das Geschäftsjahr 1956/57 (30.6.) vorlegt – ist nicht der Auffassung, daß Atomkraftwerke „voreilig errichtet werden müssen“; Falls die heimischen Primärenergien nicht ausreichen sollten, würden sie jederzeit durch. Kohle- und Ölimporte ergänzt werden können. Unter den Gegebenheiten der Bundesrepublik. sei es erst dann ratsam, in die Kernenergieerzeugung auf breiter Front einzusteigen, wenn sich eines Tages der Übergang zu diesem Energierohstoff tatsächlich rationell gestalten lasse. Der geplante Ankauf eines Atom-Versuchskraftwerkes, das von einer britisch-amerikanischen Gruppe geliefert werden sollte, ist im Oktober vorigen Jahres gescheitert. Der Vorstand des RWE wird nunmehr zwar neue Angebote von in- und ausländischen Firmen auf Atomkraftwerke verschiedener Typen einholen, aber das Hauptaugenmerk des Unternehmens wird auch in absehbarer Zeit noch auf den Ausbau der bisherigen Energiequellen gerichtet sein.

Die RWE AG berichtet über ein Geschäftsjahr „ohne besondere Ereignisse“. Die auf den 6. Februar 1958 einberufene oHV wird nach den Aussagen der Verwaltung auch den Charakter einer „Feld-, Wald- und Wiesen-Hauptversammlung“ tragen. Bei einer gegenüber dem Vorjahr im wesentlichen unveränderten Ertragslage schlägt das Unternehmen seinen Aktionären eine Dividende von wieder zehn v. H. auf das Aktienkapital von 428 Mill. DM vor. Die Verwaltung bemerkt dazu, daß sie neben einer Dividendenpolitik auch eine Strompreispolitik zu befolgen hat, zumal die Mehrheit des Grundkapitals in Händen der Kommunen liegt.

Bei einem um 12,5 v. H. auf 1,35 (1,2) Mrd. DM gestiegenen Umsatz hat sich der Bruttoertrag im Geschäftsjahr 1956/57 nur um 4,7 v. H. auf 634,5 (606,6) Mill. DM erhöht. Diese Diskrepanz wird seitens der Verwaltung mit erhöhten Kosten für Strom- und Brennstoffbezüge erklärt. Der Stromabsatz stieg zwar auch entsprechend der Umsatzzunahme auf 23,5 (21,1) Mrd. kWh, aber gleichzeitig ist auch der Fremdstrombezug um 21 v.H. gegenüber dem Vorjahr erhöht worden.

Die Verwaltung des RWE rechnet mit einer weiteren Steigerung des Stromabsatzes. Seit cer Währungsreform ist die gesamte Stromabgabe des Unternehmens um 325 v. H. gestiegen; bis 1965 wird eine Zunahme um 70 v. H. veranschlagt. Seit 1948 sind 1,6 Mrd. DM investiert worden; das laufende Programm sieht bis 1952 eine Investitionssumme von 1,7 Mrd. DM vor. Die sehr warmen Worte des Vorstandes für die Selbstfinanzierung lassen auch für die Zukur.ft den Schluß zu, daß an Fremdfinanzierung nicht gedacht wird. Es scheint in der Tat sehr schwierig zu sein, sich von dem in Notzeiten geborenen und so lieb gewordenen Kind, der Selbstfinanzierung, trennen zu müssen. Für Unternehmen mit der Bilanz- und Vermögensstruktur des RWE dürfte es indessen kein Problem sein, den Kapitalmarkt in Anspruch zu nehmen. Aber wollen das die Kommunen? I. Neumann