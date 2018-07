Den Sturz Brünings hatte auch der General von Schleicher betrieben, der 17 Jahre lang der politische Berater der militärischen Führung und Staatssekretär im Reichswehrministerium gewesen war – ein routinierter politischer Taktiker, jedoch ohne politische Konzeption. Er tendierte zu den Autoritär-Konstitutionellen, aber ohne Grundsatzstrernge. Schleicher war wendig genug, um sich nach Bedarf jederzeit von ihnen entfernen zu können. Seine letzten Motive zum Sturz Brünings wird man nie klar erkennen können. Wahrscheinlich war ihm der Kampf Brünings gegen die Nationalsozialisten zu scharf, mit deren Hilfe er die Reichswehr stärken wollte, die er aber andererseits auch durch die Reichswehr zu bändigen trachtete. Vielleicht auch wollte sich Schleicher die letzten Chancen einer Restauration nicht entgehen lassen. Er hatte Hindenburg ja im Jahre 1930 Brüning als Kanzler präsentiert und präsentierte ihm jetzt Franz v. Papen als Nachfolger. Papen war ein typischer Repräsentant der Autoritär-Konstitutionellen, gehörte aber als Katholik dem Zentrum an, wo er allerdings nicht viel galt. Jedenfalls wollte Schleicher mit ihm das Zentrum ködern; das aber mißlang.

Erst jetzt setzte die eigentliche Staatskrise ein, weil Papen vom Parlament nicht toleriert wurde. Um ihn im Amt zu halten, wurde die Auflösung des Reichstags notwendig. Als nach der ersten Reichstagsauflösung die Nationalsozialisten im Juli 1932 ihre Mandatszahl von 107 auf 230 erhöhten, versuchte Papen vergeblich, Hitler zu einer Regierungsbildung unter seiner eigenen Führung, gleichsam als Vorspann der Restauration, zu gewinnen. Dieser Fehlschläg führte zur zweiten Reichstagsauflösung. Auch die darauf folgenden Wahlen vom November 1932 brachten Papen keine Mehrheit, wenngleich die Nationalsozialisten zwei Millionen Stimmen und 34 Mandate verloren.

Im Juli wie im November fanden nach den Reichstagswahlen Verhandlungen mit Hitler statt. Dabei waren Hindenburg, Papen und Schleicher wohl bereit, die Nationalsozialisten in die Regierung hereinzunehmen, nicht aber Hitler die Regierung zu überlassen. Sie glaubten, die Nationalsozialisten durch die Regierungsbeteiligung zähmen zu können. Papens Ziel war die Restauration nach dem Muster der konstitutionellen Monarchie. Auf diese Weise wollte er die Demokratie beseitigen und die Diktatur Hitlers verhindern. Da die Autoritär-Konstitutionellen jedoch nur eine kleine Minderheit darstellten, brauchten sie die Nationalsozialisten als Bundesgenossen, um einen Zweifrontenkrieg im Innern zu vermeiden.

Hitler hingegen, der diese Gefahr der Zähmung und Abnutzung durch das alltägliche Regierungsgeschäft sah, forderte das Kanzleramt, das die drei ihm nicht zu geben bereit waren. Als die Verhandlungen zwischen Hindenburg und Hitler zum zweitenmal gescheitert waren, schlug Papen Hindenburg die Ausschaltung des Reichstags und damit die Möglichkeit vor, die Parteien notfalls mit Gewalt zu unterdrücken. Eine autoritäre Verfassungsänderung sollte durch eine Volksabstimmung oder eine einzuberufende Nationalversammlung eingeführt werden.

Bürgerkrieg war kein Ausweg

Ähnliche Pläne hatten die Rechte und auch der General von Seeckt schon im Herbst 1923 gehest. Während sie damals am Widerspruch Eberts gescheitert waren, schien Hindenburg nunmehr auf sie eingehen zu wollen. Schleicher jedoch widersprach. Sein militärisches Argument war, daß die Reichswehr einem Bürgerkrieg gegen zwei Fronten, gegen die Nationalsozialisten einerseits und die demokratischen Parteien andererseits, nicht gewachsen sei – vor allem dann nicht, wenn gleichzeitig eine polnische Intervention drohe. Außerdem wies er Hindenburg auf seinen Verfassungseid hin. Tatsächlich aber wollte Schleicher die Reichswehr nicht für das romantische Restaurationsprogramm Papens einsetzen und den Bürgerkrieg mit einem unpopulären Kanzler, riskieren, der keine Resonanz im Volke finden würde.

Noch nie waren die Autoritär-Konstitutionellen ihrem Ziele so nahe wie jetzt. Ständig hatten sie in der Hoffnung gelebt, der Reichspräsident werde einem solchen Plan zustimmen – jetzt war es soweit. Auch Schleichers Argumente vermochten Hindenburg zunächst nicht zu überzeugen. Er hielt an dem Plan Papens fest, dem er kindlich vertraute. Erst als auch das Reichskabinett sich eindeutig auf Schleichers Seite stellte, gab Hindenburg nach.