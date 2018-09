Drei Dinge machen es leider unmöglich, diesen Film, der ernst genommen werden will, ganz ernst zu nehmen und gut zu finden: Die dramaturgischen Tiefschläge, die politischen Karikaturen und Hildegard Knef.

Ihre Madeleine ist eine Staudte-Magdalena aus Berlin-Neukölln; vor gedrosselter Sentimentalität im Bubikopf kann sie kaum laufen. Der Regisseur hat ihr unrecht getan. Schon ihr herrlich rauhes Berlinisch kann nicht aus der französischen Kleinstadt Beifort sein. Sie soll eine „praktische“ Frauensperson machen, die das Leben kennt – „Resistance und so...“, wie es im Staudte-Dialog heißen würde. Aber eine Französin wäre auf ganz andere Weise praktisch als Hildegard Knef, die in diesem Film ihren neuen Start verfehlte.

Wer Servan-Schreiber („Leutnant in Algerien“) gelesen hat, weiß, daß das Algerienproblem so simpel nicht liegt, wie Staudte – mit spürbarem DEFA-Akzent – hier weismachen will. Der Aufstand ist berechtigt, und die Franzosen begehen Grausamkeiten; aber die Algerien-Franzosen leben zu einem großen Teil in der dritten Generation dort, und ihre Farmen sehen viel proletarischer aus als die Karikatur französischen Wohllebens, die Staudte vorzeigt. Und andererseits sind auch die Freiheitskämpfer nicht lauter Edelinge.

Zweite politische Karikatur: das französische Großbürgertum auf dem Lande. Davon hat der Regisseur offenbar keine Ahnung. Seine drei Drehbuchmänner ebensowenig. Burri, Simmel, Lüddecke zeigen auch sonst haarsträubend wenig Gefühl für das rechte Wort am rechten Platze. Wie den Männern immerdar das große Wort auf der spröden Lippe erstirbt, das ist ein geradezu komisches Schwelgen in einer Staudteschen Spielart von negativem Heroismus. Das ist die Schule des französischen Regisseurs Clouzot („Lohn der Angst“) – ohne die Meisterschaft.

Ähnlich, wie sich die Schauspieler die eigene Kehle würgen müssen, erdrosselt sich die Handlung immer wieder selbst. Hannes Messeiner ist ein neues Gesicht, und steht seinen Mann; aber was muß der Arme nicht alles für psychologische Drahtverhaue überspringen, die ihm die Autoren querlegen. Großartig kommt Helmut Schmid als Kraftakt heraus, ein Mann, den Staudte richtig einsetzte, und dann auf die unwahrscheinlichste Art enden läßt. Ein Film gegen die Schande der Fremdenlegion. Gut. Diese Armee ist in der Tat eine perfide Idee, brutal und zynisch verwirklicht. Der Film, wenn er etwas Positives hat, klärt vielleicht ein bißchen darüber auf. Aber die streckenweise brillant gedrehten Abenteuer- und Fluchtpassagen verbauen wieder die Glaubwürdigkeit. Wunderbare Einstellungen und Schnitte mitunter, die einen wehklagen machen über die große Mühe eines bedeutenden Regisseurs und guter Schauspieler.

Von der ersten bis zur letzten Szene ächzt dieser Film in einem verbissenen Krampf, der sich nicht einmal bei Gelegenheit der spärlich zugelassenen menschlichen Regungen lösen darf. Dabei ist der humane Ansatz gar nicht zu verkennen; Wolfgang Staudte ist, wie wir schon wissen, ein Moralist. Aber in diesem Film mit dem irreführenden Titel leider ein sehr verklemmter.

Thilo Koch