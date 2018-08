A. d. F., Rom, Ende Januar

Ein Blitz aus dem Vatikan hat die heikle Lage der in Italien regierenden Democrazia Cristiana vor den im Frühjahr fälligen Parlamentswahlen erhellt. Kardinal Ottaviani – einer der maßgebenden Persönlichkeiten im Heiligen Offizium – hat in einem Zeitungsartikel einen scharfen Schuß gegen die neutralistisch angehauchten italienischen Linkskatholiken abgefeuert. Die Zurechtweisung ziehe vor. allem auf den Minister Del Bo, der in einer Kabinettssitzung eine konziliantere Haltung gegenüber der Sowjetunion empfohlen und sich gegen „unmögliche Bedingungen“ (beispielsweise die Freigabe der Satellitenländer) für ein Gespräch mit Moskau ausgesprochen hatte.

Kardinal Ottaviani hat freilich nicht im Namen der römischen Kurie geschrieben. Er gilt als ein Zelot. Der im Vatikan erscheinende Osservatore Romano ist denn auch nach tagelangem Schweigen allzu phantasiereichen Auslegungen des sensationellen Artikels entgegengetreten. Dennoch ist die Verlegenheit bei der Regierung, der Führung der Democrazia Cristiana und besonders bei den Linkskatholiken groß. Der Zwischenfall zeigt mit schonungsloser Deutlichkeit, wie unsagbar schwer es der Democrazia Cristiana fällt, auf sich allein gestellt und ohne die Führung eines weise ausgleichenden De Gasperi die in ihren Reihen aufgebrochenen Gegensätze innen- und außenpolitischer Natur zu überbrücken.