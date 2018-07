In dem Augenblick, wo ich als Gegner eines pedantisch lokalen Gebrauches des „Wo“ auftrete, das doch durch seinen sonoren O-Klang so willkommen das ewige A-E-I-Geklingel unserer Artikel, Präpositionen und Konjunktionen unterbricht, werde ich darauf hingewiesen, daß ich „in dem Augenblick, wo“ nicht sagen dürfe. Das sei schlechtes Deutsch.

Die Botschaft höre ich. Frage ich dann die Ästheten der Korrektheit, wie ich denn sagen solle, schlagen sie zunächst vor „in dem Augenblick, als...“. stutzen dann jedoch, da sie ja merken, daß der Satz in unschöner Weise mit „als“ weitergeht („als Gegner eines...“), und erwägen kurz: „In dem Augenblick, in dem...“ Wer Ohren hat zu hören, hört,, daß „in dem... in dem“ häßlich klingt. Aber die „Antiwoler“ sind dem „Wo“ auf den Fersen. Sie sind so überzeugt von dessen Verdammungswürdigkeit, daß sie neuerdings statt des nicht nur schönen, sondern auch ganz korrekten „das Haus, wo er geboren wurde“ setzen möchten: „das Haus, in dem er geboren wurde.“

Trotzdem ist sogar ihnen meistens die unmotivierte Wiederholung des „in dem“ zuwider – und dann kommen sie mit ihrer Weisheit letztem Schluß: „In dem Augenblick, da...“ „Da“ ist überhaupt gut, ist stark im Kommen. An dem Tage, da es auch mich erfaßt, werde ich mich hoffentlich noch einmal fragen: Worauf fußte doch eigentlich der Kampf gegen das „Wo“? Es habe, so sagte man mir, lokale Bedeutung. Ach? Und wie steht es mit „da“?

Was die engherzigen Interpreten des „Wo“ nicht gemerkt haben oder nicht merken wollen, ist, daß es (ähnlich wie „da“) längst eine andere Funktion mitübernommen hat, die keineswegs mehr lokal ist: „Wo“ (oft mit angehängter Präposition) ist ein verallgemeinerndes, nicht geschlechtsgebundenes Relativpronomen und als solches beinahe unentbehrlich für alle diejenigen, die an den schwerfälligen und ganz überflüssig exakten „an dem“, „mit denen“, „von welchem“ e tutti quanti kein Gefallen finden können.

Übrigens nicht erst seit gestern. „Wenn es auch Regeln gibt, wonach man die Werke der Dichter richten darf, so mögen sie doch nicht so leicht anzuwenden sein als Elle und Gewicht“ – nur dann, wenn sie so leicht anzuwenden wären, könnte man sagen, es dürfe hier nicht „wonach“, sondern müsse „nach denen“ heißen. Der Satz stammt von einem großen Freunde des „Wo“ im nicht lokalen Sinne: Johann Wolfgang von Goethe. Leo