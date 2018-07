München, Ende Januar

Ist es Zufall, daß zwei der prachtvollsten Münchner Theaterabende wie der Lohn für das Wagnis einer Wiedererweckung der alten Wiener Vorstadtposse und des ihr verschwisterten Feen- und Zauberstücks erscheinen? Aber was heißt hier Wagnis! Erstens einmal, was die „Gattung“ betrifft – bei Licht betrachtet, erweist sich dieses biedermeierliche Spezialgewächs als perfektes Muster dessen, was man heute „Musical“ nennt und was so modern ist, weil es angeblich die Amerikaner erfunden haben. Nix is’s mit der Erfindung! Und zweitens: wenn etwas sicher ist, dann der Erfolg derartiger Wiedererweckungen, wenn sie nur auf halbwegs ergiebigem Theaterboden vor sich gehen.

Nestroys „Talisman“ ist seit Wochen eine Glanznummer der Kammerspiele. Ferdinand Raimunds „Bauer als Millionär“ ist ein Stück wirklich großen Theaters. Man gibt ihn im Staatlichen Schauspielhaus, das immer noch von der Intendantenflucht verdüstert ist.

Ja, wenn man so etwas wie jenen lebensprallen Nestroy und diesen zauberumwitterten Raimund erlebt und spürt, wie sie die mimischen Kräfte anregen, dann weiß man, was die Tugend jener volkstümlichen Kunst war. Dann weiß man auch, woran es dem Theater von heute so empfindlich mangelt: es ist immer wieder das Spiel – das Spiel schon vom Autor her, der ebensoviel Dichter wie Schauspieler ist. Und die menschliche Substanz, das schlichte Gute, das immer irgendwo in der Sache liegt, auch wo es nicht als die „Moral von der Geschieht“ ausdrücklich plakatiert wird. Was aber die Sentimentalität betrifft – nun, sie wird nicht nur durch den sanft-ironischen Zaubertumult neutralisiert, sie wird veredelt und jedem schmackhaft gemacht, der nicht partout ein Snob bleiben will...

Die Aufführung im Residenztheater hatte, abgesehen von der wirklich einmal schlackenlosen Ensembleleistung und der phantasievollen Ausstattung Kurt Halleggers, zwei besondere Aktivposten: Der eine: Bruno Hübners vollkommene Regieführung und seine eigene Verkörperung des Titelhelden Fortunatus Wurzel – eine Charakterstudie von so großer Originaltreue, daß man hätte glauben mögen, den seligen Raimund selbst vor sich zu haben. Der andere: Mark Lothars Neufassung der Musik Joseph Drexlers, die er von den allzu vielen Weber- und Schubertanklängen befreite und sie in ein deliziöses neues Instrumentalgewand kleidete. Als Kabinettstück bleibt im Ohre haften das altberühmte „Brüderlein fein“, dem er die gläserne Klanghülle einer rührend klimpernden Spieldose gab.

So paßte alles bestens zusammen – und das Ganze künstlerisch-nobel in die Faschingszeit. Aber das Publikum merkte, daß es mehr war als ein Gelegenheitsschlager. W. Abendroth