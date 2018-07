Viel Kummer haben die Hoteliers und Gastwirte des Bundeslandes Rheinland-Pfalz mit den Fremden-Meldezetteln. Nach der Landesverordnung über das Meldewesen aus dem Jahre 1949 sind sie verpflichtet, ihre Übernachtungsgäste binnen vierundzwanzig Stunden nach deren Eintreffen auf den vorgeschriebenen Formularen bei der Polizeibehörde zu melden. Das ist auch in allen übrigen Bundesländern so; in den meisten Gegenden werden die Gastronomen sogar angehalten, nicht erst 24 Stunden verstreichen zu lassen; bei polizeilichen Kontrollen müssen die Portiers oder Empfangschefs großstädtischer Hotels zumeist schon nach der Polizeistunde in der Lage sein, für jeden beherbergten Fremden einen ausgefüllten Meldezettel vorzuweisen.

Verschieden aber halten die Hotels und Herbergen es mit dem altdeutschen Brauch, den Gästen beim Ausfüllen des Meldeformulars auch Personalausweise – bei Ausländern Reisepässe – zur Einsichtnahme abzufordern. Den Hoteliers in Rheinland-Pfalz ist eine solche Ausweiskontrolle ausdrücklich vorgeschrieben; und darüber sind sie erbost, denn im Auslande ist diese Sitte weithin unbekannt, und auch in den meisten deutschen Bundesländern ist man davon abgekommen. Hier genügt es, wenn der Fremde nach bestem Wissen und Gewissen seinen Zettel ausfüllt.

Wie nun kürzlich der Bezirksverband Koblenz des Hotel- und Gaststättengewerbes in einer Aussprache mit der örtlichen Polizeidirektion feststellte, sträubten sich viele Gäste aus anderen Bundesländern, auch aus dem Ausland, beim Ausfüllen des Meldescheins den Ausweis vorzuzeigen, „nicht weil sie aus irgendeinem Grunde anonym bleiben wollen, sondern“, wie die Vertreter des Bezirksverbandes meinten, „weil in ihrem Heimatland ein derartiges Meldeverfahren nicht besteht oder das Meldewesen großzügiger gehandhabt wird“. Ja, vielfach wissen die Gäste noch nicht einmal, daß sie inzwischen ihr Heimatland verlassen haben und – etwa über die hessische Grenze bei Limburg – in das Land Rheinland-Pfalz eingereist sind. Diese beklagenswerte Unkenntnis hindert sie, sich unter der Devise „Andere Länder, andere Sitten“ mit der landesüblichen Ausweiskontrolle abzufinden. Daraus entstanden schon mancherlei Streitigkeiten. Wo der Empfangschef auf treuer Erfüllung seiner staatsbürgerlichen Pflichten bestand, waren die Gäste verärgert, wo er indessen klein beigab, da folgte die Strafe auf dem Fuße: Nicht weniger als 20 Koblenzer Hoteliers, darunter sehr alte und berufserfahrene Betriebsinhaber, seien in letzter Zeit wegen Verstoßes gegen die Meldeordnung angezeigt und bestraft worden, so stellten die klageführenden . Männer des Gaststättenverbandes bei jener Besprechung fest.

Aber die Polizei sann auf Hilfe für die Bedrängten. Die Meldeordnung, so erklärte der Vertreter des Polizeidirektors, sei natürlich unabänderlich und auch unerläßlich für die Fahndung und andere höhere Zwecke. Aber man wolle die Hoteliers nicht dazu zwingen, mit ihren Gästen über die Zweckmäßigkeit der Verordnung zu streiten. Der Hotelier solle, wenn der Gast protestiert, getrost auf die Vorlage des Ausweises verzichten, dafür aber entweder „unverzüglich“ die Meldebehörde anrufen und von dem Vorfall in Kenntnis setzen, oder wenigstens (in leichteren Fällen der touristischen Widersetzlichkeit) einen entsprechenden Vermerk auf dem Meldezettel anbringen.

Das scheint in der Tat ein probates Mittel: Die Polizei wird – wenn die Maßnahme den gewünschten Zweck haben soll – ihrerseits unverzüglich zu dem betreffenden Hotel eilen und den Ausweis des Gastes zu sehen verlangen, mag er nun in der Empfangshalle oder bereits in seinem Bett sein. Der Gast – so meint anscheinend die Koblenzer Polizei – wird sich auf diese Weise nicht, wie ehedem, über den Wirt oder den Nachtportier ärgern, und ihr scheint es nichts auszumachen, daß er sich über die Polizei ärgern wird. Die Aussprache zwischen Hoteliers und Polizei erfolgte, wie es in einer am Rhein-Mosel-Eck erscheinenden Tageszeitung heißt, auf der Basis wohlmeinenden Verständnisses für die beiderseitigen Belange.