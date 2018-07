Inhalt Seite 1 — Wird Eisenhower durchhalten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, Ende Januar

Zwei Faktoren beherrschen gegenwärtig die politische Bühne der Vereinigten Staaten, auf der eben der Kongreß seine Arbeit wieder aufgenommen hat: einmal die unverkennbar geschwächte Gesundheit Präsident Eisenhowers, der nach Ansicht vieler Beobachter nicht imstande sein wird, die letzten drei Jahre seiner Amtsperiode abzuleisten, und zum anderen die Entschlossenheit der demokratischen Kongreßmehrheit, dem Parlament wieder jenen Einfluß auf die Geschicke des Landes zu verschaffen, der vor der langen Präsidentschaft Roosevelts sein herkömmliches Vorrecht war.

Im November dieses Jahres noch müssen das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatoren neu gewählt werden. In Wahljahren sind die Abgeordneten gegenüber der Stimme des Volkes immer besonders aufgeschlossen – diese Stimme aber tönt ihnen derzeit voller Unzufriedenheit entgegen. Der Regierung Eisenhower wird einerseits das amerikanische Zurückbleiben hinter den wissenschaftlichen Fortschritten der Sowjets angekreidet. Andererseits wird dem Präsidenten sein Unvermögen vorgeworfen, die enormen Rüstungsausgaben zu senken. Dazu kommt noch, daß die Arbeitslosenzahl ebenso ansteigt wie der Index der Lebenshaltungskosten, und daß der Entwurf des 74-Milliarden-Budgets für das am 1. Juli beginnende Haushaltsjahr alle Hoffnungen auf eine Steuersenkung zerschlagen hat.

Wenn sich die riesenhafte und schwerfällige Bürokratie in Washington nun ohne starke Führung den Angriffen des Kongresses ausgesetzt sieht, so ist das freilich nicht ausschließlich dem geschwächten Gesundheitszustand Eisenhowers zuzuschreiben. Die Aufgaben, die dem Präsidenten in den zurückliegenden Jahren aufgebürdet worden sind, übersteigen heute bei weitem die Kräfte eines einzelnen Mannes – sei er auch noch so robust.

Es war daher unvermeidlich, daß die Chefs der verschiedenen Ministerien und Ämter einen immer größeren Teil der dem Präsidenten vorbehaltenen Befugnisse selbst in die Hände genommen haben. Unglücklicherweise ist jedoch die gegenseitige Abstimmung unter den Büro-Baronen völlig unzureichend. Wenn der Präsident durch Krankheit ausfällt, ist niemand da, der seine wichtigsten Mitarbeiter zu harmonischer Zusammenarbeit zu bewegen vermöchte. Zur Zeit ist nicht einmal klar, wer eigentlich der zweite Mann im Staate ist: Vizepräsident Richard Nixon oder der Assistent des Präsidenten, Sherman Adams.

Die Verwirrung innerhalb der Exekutive wird durch die Aufblähung des Bundesbehördenapparates nicht eben verringert. Seit 1787, dem Jahr, in dem die amerikanische Verfassung beschlossen wurde, hat sich die Bevölkerung der Vereinigten Staaten um das Vierzigfache vermehrt, die Zahl der Beamten aber hat sich vertausendfacht. Heute zählt die Bundesbürokratie – die Angestellten der Einzelstaaten und der Kommunen also gar nicht gerechnet – rund 2,3 Millionen Zivilangestellte. Der Leerlauf und die Unzulänglichkeit, die dieser Riesenapparat mit sich bringt, wird während der kommenden Monate vom Kongreß scharf kritisiert werden.

Die Aufgaben des Parlaments sind seit 1787 im wesentlichen gleich geblieben. Eine entscheidende Wandlung allerdings ist eingetreten: das Kontrollrecht über die Finanzen ist allmählich an ernannte Beamte übergegangen, von denen der Wähler keine Rechenschaft verlangen kann. Theoretisch liegt die Finanzhoheit noch beim Kongreß. Die Verfassung legt fest: „Alle Steuervorlagen gehen vom Repräsentantenhaus aus.“ Sie gibt ferner dem Kongreß nicht nur das Recht, „Steuern, Zölle und Gebühren festzusetzen und zu erheben“, sondern auch die Befugnis – wie es im Wortlaut heißt – den „Wert des Geldes zu bestimmen“. Die Bundesregierung darf nach der Verfassung keine Gelder ausgeben, die der Kongreß nicht zuvor bewilligt hat, und die Bewilligung von Militärausgaben gilt grundsätzlich nur für höchstens zwei Jahre.