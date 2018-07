Inhalt Seite 1 — Armer Kassenarzt – arme Patienten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was ist falsch an unserer Kranken Versicherung? – Der persönliche Kontakt fehlt

Von A. Jores

DIE ZEIT hat in ihrer vorigen Ausgabe an gleicher Stelle aus volkswirtschaftlicher Sicht die Tatbestände aufgezeigt, die uns zwingen, nach der „wirksamsten Medizin für die kranken Krankenkassen“ zu suchen. Diesmal wird diese Forderung aus der Sicht des Arztes behandelt. Es ist Prof. Dr. Jores, der bedeutende Internist und Direktor der II. Medizinischen Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf, der die würdelose Situation der Kassenärzte und ihrer Patienten schildert und an die Politiker appelliert, es bei der Reform, nicht bei blassem Flickwerk zu belassen.

Daß in unserer Krankenversicherung etwas nicht stimmt, ist wohl jedem klar geworden, der den gewaltigen Anstieg der Krankmeldungen nach der Einführung des 90prozentigen Lohnausgleichs im Krankheitsfalle beobachtet hat. Wo aber liegt der Fehler? Hauptsächlich darin, daß in der Krankenversicherung die Krankheit behandelt wird wie ein Schadensfall bei anderen Versicherungsarten, so bei der Feuer- oder Hagelversicherung. Die Politiker, welche die Gesetze über die Krankenversicherung machten, gingen nämlich von der Annahme aus, die Krankheit sei ein Unglück wie Hagelschlag und Feuersbrunst. Der Mensch unserer Zeit hat aber ein ungeheures Sicherungsbedürfnis. Und so schließt er auch die Krankheit in sein Schutzsystem ein.

Den Politikern, die einst die Gesetze der Krankenversicherung schufen und jenen Abgeordneten, die unlängst im Bundestag den fast vollständigen Ersatz der Lohneinbuße im Krankheitsfalle beschlossen, wird wahrscheinlich der Vergleich zwischem dem Hagelschlag, der Feuer- oder Wassernot durchaus richtig vorkommen. Und er wäre auch zutreffend, dieser Vergleich, wenn, ja, wenn Krankheit wirklich etwas wäre, das den Menschen durch Einwirkung äußerer Schädigungen ohne eigenes Dazutun jederzeit eben in dem Sinne wie ein Hagelschlag treffen könnte. Das aber gilt nur für eine Minderzahl von Leiden, nämlich für die Infektionskrankheiten oder für die Folge von Schädigungen durch Gifte oder physikalische Faktoren – Krankheitsgruppen, die in unserer heutigen Zeit bemerkenswert zurückgegangen sind. Bei der Mehrzahl der Krankheiten aber, deretwegen der Mensch heute den Arzt und das Krankenhaus aufsucht, spielt ein innerer Faktor eine entscheidende Rolle: Immer wieder kommt der Mensch in Lebenssituationen, die er nicht recht meistern kann, oft kommen dann – ihm selbst nicht klar bewußt – Tendenzen zum Durchbruch, die für die Entstehung von Krankheiten eine Rolle spielen. Wenn der Patient nun aber in der Krankheit Sicherung und Geborgenheit erfährt, so steht dies wiederum in vielen Fällen seiner Heilung hindernd im Wege. Daraus wird ersichtlich, daß Hagelschlag und Krankheit zwei grundverschiedene Dinge sind. Sie können versicherungstechnisch daher nicht gleich behandelt werden.

Wenn ein Mensch krank geworden ist, wird auch der Ablauf des Gesundungsprozesses weithin von unterbewußten Tendenzen bestimmt, selbst wenn es sich um eine Krankheit handelt, die zunächst einmal äußere Ursachen hat. Hierfür ist eine in diesem Zusammenhang schon oft zitierte Statistik über die Heilungsdauer von Knochenbrüchen ein schlagendes Beispiel: sie zeigt nämlich, daß Knochenbrüche bei denjenigen, die in einer Krankenversicherung sind und einen Ersatz für ihren Lohnausfall erhalten, länger zu ihrer Heilung benötigen als bei denjenigen, die die Kosten selbst tragen müssen und keinen Ersatz für ihren Arbeitsausfall erhalten. Eine Statistik also, die sich alle Politiker, die über die neue Krankenversicherung zu bestimmen haben werden, sehr genau ansehen sollten. Gerade die in dem heutigen Menschen stark ausgeprägten Tendenzen nach Sicherung seines Lebens, nach Geborgenheit, nach Risikolosigkeit, nach Bequemlichkeit werden durch unsere heutige Krankenversicherung stark gefördert. Diese Tendenzen bewirken es, daß trotz aller so oft gepriesenen Fortschritte der Medizin die Zahl der Krankmeldungen ständig steigt und daß die Krankheitsdauer länger wird als früher. Das aber führt zu einer hart an der Grenze des Möglichen liegenden Belastung der Krankenkassen, der öffentlichen Hand und damit der Steuerzahler. Es gehört wahrhaftig kein prophetischer Geist dazu vorauszusagen, daß weitere Fortschritte auf diesem Wege die Menschen kränker und kränker werden lassen und schließlich zu einer Belastung der Gesunden führen, die nicht mehr zu tragen ist.

Wie sieht die Praxis aus?