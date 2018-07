In spätestens vier Wochen werden wir wissen, ob die Bundespost die Gebühren erhöhen muß. Bis zu diesem Zeitpunkt will der Bundespostminister Richard Stücklen feststellen, ob auf dem Wege einer weiteren Rationalisierung und Automatisierung ein Verbessern des Betriebsergebnisses und damit ein vermindertes Defizit möglich ist. Ein Blick über die Grenzen der westlichen Nachbarländer zeigt, daß unsere Bundespost zumindest beim Einrichten neuer Fernsprechanschlüsse „leicht rückständig“ist: 1957 hat sich die Zahl der Sprechstellen nur um 6 v. H. vermehrt, ein Jahr zuvor waren es noch 9 v. H. Viele Aufträge für Telephonanschlüsse mußten unerledigt bleiben, weil es der Bundespost offensichtlich an den notwendigen Fachkräften und auch an dem erforderlichen Material fehlt.

*

Seit Jahren hat die westeuropäische Damenoberbekleidungs-Industrie Ärger mit ihren Kundinnen: die Fabrikationsgrößen der Industrie stimmen nicht mehr ganz mit den wirklichen Körpermaßen der Frauen überein. Um auch In der Bundesrepublik die „richtigen“ Größen zu ermitteln, haben Industrie und Textil-Einzelhandel unter Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums eine „Meß-Aktion“ gestartet. Sie beginnt in Norddeutschland, wo 2000 Frauen und Mädchen, dem guten Zweck, auch „Kieldung von der Stange“ paßgerecht erwerben zu können, ihre Maße zur Verfügung stellen wollen. Weitere Untersuchungen sind in West- und Süddeutschland vorgesehen. Von ihrem Ergebnis erhofft sich die Industrie einen Fortschritt in ihren Rationalisierungsbemühungen.

*

Der Europaische Wirtschaftsrat hat jetzt die Schlußfolgerungen aus der vorjährigen Suezkrise gezogen. Er kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, daß durch eine größere Dispositionsfreiheit bei den Transportwegen, durch die Anlage umfangreicher Lager und durch das Erschließen neuer Versorgungsquellen die europäische Abhängigkeit von dem nahöstlichen Öl verringert werden kann. Er empfiehlt allerdings auch den Bau neuer Großtanker; offensichtlich hat es sich noch nicht bis Paris herumgesprochen, daß auf Grund der Frachtenflaute schon jetzt 145 Tanker in den Häfen der Welt arbeitslos herumliegen und eine Reihe von Neubauverträgen annulliert worden sind.