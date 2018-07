GK, München

Für die Leiter der Geschicke der bayerischen Landeshauptstadt, die in den letzten Tagen vor Jahresschluß noch zur Millionenstadt avancierte, hat das neue Jahr nicht gerade gut begonnen. Oberbürgermeister und Referenten werden in der Öffentlichkeit immer wieder heftig angegriffen. Von Geburtstagsstimmung oder auch nur von Anzeichen einer Vorfreude kann keine Rede sein. Dabei soll die 800-Jahr-Feier der Stadt doch ganz groß aufgezogen werden.

Die Reihe der Festlichkeiten wird mit einem nächtlichen Umzug am 13. Juni beginnen. Als eigentlicher Geburtstag gilt dann der Tag darauf. Doch ist das Datum noch immer umstritten – nicht anders als vor 100 Jahren, als die Bayerische Akademie der Wissenschaften aus diesem Grunde die Beteiligung an der 700-Jahr-Feier ablehnte.

Mittlerweile haben sich auch bei der Vorbereitung der 800-Jahr-Feier schon die ersten Pannen eingestellt. Nicht nur, daß die zahlreichen Bühnen- und Konzertstücke, die dem städtischen Kulturreferenten in den letzten Monaten eingeschickt wurden, alle nichts getaugt haben. Vom Veranstaltungskalender mußte auch bereits die Jubiläumsausstellung München 1958 gestrichen werden. Niemand hatte eine rechte Vorstellung davon, wie sie gestaltet werden sollte. Selbst die Pläne des Chefarchitekten, der 50 000 Mark Honorar gefordert hatte, erschöpften sich in dem Hinweis, man wolle „schlaglichtartig dem Münchener einen Spiegel vorhalten“.

Eine weitere Panne passierte mit dem in französischer Sprache gedruckten Werbeprospekt 800 Jahre München. Hier hat ein braver Dolmetscher den Text, ein Feuilleton von Eugen Roth, Wort für Wort vom Deutschen ins Französische übertragen, ohne Rücksicht auf den Sinn. Ein freundlicher Franzose, der München diese Blamage in französischer Sprache ersparen wollte, eilte mit dem Prospekt ins Rathaus am Marienplatz. Doch schon im Vorzimmer des Kulturreferenten wurde er mit dem Hinweis abgewiesen, daß man für solche Angelegenheiten nun wirklich keine Zeit habe.

Kulturreferent Dr. Herbert Hohenemser erklärte im Stadtrat, der Text sei „einwandfrei übersetzt“ worden. Im Institut Français de Munich fragt man sich freilich schmunzelnd, ob er wohl auch die Stelle gelesen hat, wo die Bayern als aborigenes bezeichnet werden. Das Wort wird im Französischen gewöhnlich nur für Urwaldstämme angewendet.